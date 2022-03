Cada año que pasa, el Perú se infla de orgullo al ver a Gladys Tejeda cruzar una meta, ya que la fondista la sigue rompiendo a nivel internacional, llevando la bandera del país en lo más alto. Luego de superar un año complicado, a causa de la pandemia, Tejeda participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ella misma reconoce que no obtuvo el resultado que esperaba (puesto 27, siendo la mejor latina ubicada). Pero eso no tumbó a Gladys, pues ella volteó la página e inclusive consiguió uno de sus principales objetivos en su exitosa carrera como maratonista.

La corredora nacida en Junín acaba de batir el récord sudamericano de los 42K, que le pertenecía desde el 2014 a la huancavelicana Inés Melchor con 2h26m48s. El domingo 20 de febrero, Gladys Tejeda fue la novena fondista en cruzar la meta de la Maratón de Sevilla con 2h25m57s, proclamándose, ahora sí con números, como la mejor de nuestra región. El haber entrenado con los ‘bravos’ en Kenia, la meca del fondismo, por al menos dos meses, le ha ayudado a crecer a la medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. No obstante, todavía hay mucho por mejorar y para conocer más detalles de todo este proceso, Depor conversó con Tejeda.

¿Cómo te sientes al batir el récord sudamericano de maratón?

Muy contenta. Era un proceso a largo plazo y mediado plazo, muy complicado. Agradecida con mi entrenador, mi familia y el pueblo peruano que siempre me han estado motivando dando buenas vibras para salir adelante. Esta vez se logró mejorar mi tiempo, siempre mis objetivos son de mejorarme a mí misma.

La última vez que fuiste a Sevilla fue a inicios del 2020...

Las competencias hoy en día cada vez se hacen muy fuertes por el nivel competitivo, en el 2020 quedé entre las seis primeras y con 2h27m7s me había ubicado un poco más arriba en la escala (clasificación), pero el detalle de la pandemia afectó a todo el mundo, esto tiene repercusiones, por lo tanto, yo creo esta vez no todos los atletas en el mundo están entrando con mucha fuerza y por lo tanto el nivel se ha mejorado bastante para este 2022. La que ganó hizo el récord del evento, corrió 2h18m00s, quiere decir que se ha corrido un poco más rápido.

¿Qué sensaciones te dejaron Sevilla?

Una de las cosas es que se está cumpliendo los objetivos. Para este 2022 quiero ir de menos a más, aprovechar este tiempo en planificar mejor y seguir obteniendo mis resultados, ya que años atrás he tenido algunas dificultades y los anteriores técnicos no han sido tan minuciosos conmigo. Lo fundamental también han sido mis sponsors, que han estado conmigo en este largo trayecto y la federación por la ayuda.

¿Cuánto te sirvió el entrenamiento base que realizaste en Kenia?

He hecho campamentos no solo en Kenia, también en Colombia, México, pero me gustó mucho Kenia, en particular, están los mejores deportistas a nivel mundial, nada más caminando te encuentras con un atleta que ganó distintos campeonatos, es fascinante entrenar allá y todo eso se contagia.

¿El calor de Kenia se comparaba con el de Tokio?

Nosotros fuimos con esa idea, a mediados de junio (2021). Los primeros quince días estaba muy soleado, yo feliz, pero después empezaba lluvia, la humedad llegaba al 100%, uno fácil se podía enfermar de la gripe. Allá no hay pavimento, allá todo es tierra y se malogró todo el espacio para poder entrenar, ya era muy tarde para ir a otro lugar. A diferencia de Tokio, parecía una sauna desde que aterrizó el vuelo, tenías que estar todo el día con el aire acondicionado.

¿Fue Tokio 2020 una de tus competencias más difíciles?

Yo me siento muy feliz por mi desempeño en Tokio. Esta pandemia ha golpeado a muchos atletas, hoy en día hay atletas que se han retirado, que han perdido el nivel. A mí me perjudicó mucho, estuvimos encerrados, no tuve un lugar donde entrenar, perdí ritmo, subí el peso, me dieron una invitación en diciembre del 2020 a Taiwán y me fue muy mal. Me di cuenta que perdí el nivel, volver al nivel cuando estaba a inicios del 2020 me costó muchísimo. Yo me hice un reto, fui a Kenia a entrenar y mi entrenador me motivó bastante.

¿Sientes que tuviste una desventaja?

Un atleta de alto rendimiento tiene que estar apto para todo, pero esta vez debes enseñarle a tu cuerpo a existir ese tipo de climas, eso me faltó. De repente sino nos hubiera afectado tanto la pandemia, no se hubiera cerrado estadios, viajes, vuelos, otra hubiera sido la historia. Seguramente hubiera podido ir a otro lugar donde haya mucho calor y eso no se pudo hacer. Hay países que sí entrenaron normal, no tuvieron complicaciones, pero en el caso de nosotros eso se descuidó mucho.

Las próximas metas

Gladys Tejeda arrancó con pie derecho este año de competencias, que tiene un calendario de grandes citas en diversas partes del mundo. Su deseo es participar en el mayor número posible, pero antes de eso, debe planificar los eventos donde defenderá la bandera nacional. Justamente, Tejeda se reunirá con la Federación Nacional de Atletismo para definir los torneos donde buscará el podio. “Yo debo correr dos maratones (en el año). Ya hice una y la otra pienso cumplirla a finales del 2022. Todo ello me va a servir mucho para sentirme preparada y no descuidarme”, comentó.

¿Estarás presente en el Mundial de Media Maratón en noviembre?

Las cosas se están complicando, yo tendré una reunión con la federación y ahí voy a plantear las competencias que están previstas para esos meses. En mi plan de entrenamiento sí está considerado la Media Maratón y me gustaría ir a esa prueba. Hasta el momento sí está en mis planes, pero como todavía faltan muchos meses, de repente no puedo coincidir con otro campeonato, tengo que revisar todo ese plan si sigue o puedo hacer otro cambio.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 están a la vuelta de la esquina...

El objetivo más grande son los Juegos Olímpicos de París, pero después de eso va a haber todo un performance. Los Juegos Panamericanos son muy importante y me encantaría prepararme al 100% y estar presente en Santiago, recuerdo que ya en dos ocasiones he participado en Maratón en Santiago de Chile, el suelo es bastante llano y ese será el objetivo.

¿París 2024 significaría el fin de tu exitosa carrera?

Yo no sé qué pueda pasar más adelante, pero mi plato fuerte son los Juegos Olímpicos. Estoy aprendiendo de los grandes campeones mundiales, pero el ser humano no tiene límites, yo voy a seguir normal, entrenando, y yo no me puedo poner un parámetro. Aún faltan un par de años para los JJ.OO., yo no sé lo que pueda pasar. Me encantaría estar para el otro ciclo olímpico que sería en el 2028, pero ahí sí no lo veo al 100%, es depende de cada deportista, no hay un límite, veremos.

El futuro en el deporte

Gladys es consciente de los pocos años que le quedarían en el mundo del atletismo. Sin embargo, ve el futuro con buenos ojos, no solo por sus propios logros, sino también con la esperanza de mejorar la situación del deporte nacional, pues considera que durante la pandemia necesitó más ayuda por parte de las autoridades, razón por la que motivó a llevar al cabo un proyecto con jóvenes promesas fondistas en el departamento de Huancayo.

¿Qué crees que falta en el país para que se sigan obteniendo logros de esta categoría?

Hay mucho trabajo por hacer en el atletismo peruano, yo estoy empezando a trabajar con un equipo, un proyecto con los jóvenes allá en Huancayo y quiero brindarles mi apoyo que se requiere para emprender esto que es llegar al alto rendimiento y, por lo tanto, quiero hacer con los niños que más necesitan, que quieren representar a su país. Les doy prioridad a los jóvenes de mi tierra, en Junín, porque sé que ahí hay mucho potencial, por la altura, son niños que se alimentan naturalmente y eso marca mucha la diferencia para ser un deportista de alto rendimiento.

¿Hemos mejorado a comparación de años anteriores?

Yo creo que estamos yendo por un camino mejor, pero espero que esto se mantenga, hay que ver el futuro del fondismo y les pediría a las autoridades que también nos ayuden a fomentar el deporte y ahora más que nunca con la pandemia. Hemos tenido unos JJ.OO. muy complicados y hemos visto la cantidad de peruanos que han ido a comparación de los demás países sudamericano, hemos ido con una mínima cantidad de deportistas. Eso significa que todavía estamos iniciando nosotros.

La idea es lograr un podio olímpico en un futuro...

Las cosas no son de la noche a la mañana, una medalla olímpica es una inversión bastante grande, es un trabajo de años. En mi caso me he dado cuenta que uno va obteniendo mejor resultado, récord, obviamente vamos a necesitar muchas más cosas. Hay que tomar temas como nutrición, psicología, terapia, entre otros. El IPD nos brinda las prioridades, pero los deportistas de alto rendimiento necesitamos algo más profundo.









TE PUEDE INTERESAR