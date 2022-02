La madrugada del jueves, Rusia inició el ataque armado contra Ucrania. Desde entonces, el mundo se ha mantenido en vilo por lo que puede ocurrir en esa zona. Sobre el tema, más específicamente en el deporte, se pronunciaron entidades y personalidades. A Daniil Medvedev, nacido en Moscú, le tocó experimentar sentimientos encontrados, pues su país está involucrado en el conflicto.

No solo eso, el mismo jueves, el tenista ruso recibió una buena noticia: desde el lunes ocupará el primer lugar del ranking ATP y desplazará a Novak Djokovic. Pese a las buenas nuevas, el jugador anda con un sabor agridulce en los labios: “En momentos como este entiendes que veces el tenis no es tan importante”, sostuvo.

“Me desperté con muchas emociones. Luego Novak perdió y realmente antes del partido no sabía que yo sería número uno con su derrota dando igual lo que hiciera yo. Entonces me llegaron muchos mensajes y entendí lo que pasaba. Más emociones, estas mejores”, añadió tras ganarle a Yoshihito Nishioka en los cuartos de final del ATP 500 de Acapulco, a la espera de que se solucionen los temas bélicos.

“Lo más importante, finalmente, fue tratar de ganar el partido, porque estaba ahí y quería ganarlo, aunque no era fácil jugarlo. Así que estoy feliz de haberlo conseguido. Este día ha sido una montaña rusa”, expresó Medvedev, quien se medirá a Rafael Nadal en las semifinales del certamen en México.

El cruce con la ‘Fiera’

Sobre el enfrentamiento con el español, el ruso recordó la final que disputaron en Australia. En enero, Medvedev ganaba 2-0, pero Nadal remontó y conquistó el trofeo. Asimismo, ‘Rafa’ se convirtió en el máximo ganador de trofeos de Grand Slam (21) y así dejó atrás a Djokovic y Roger Federer, cada uno con 20 coronaciones.

“Siempre es un honor jugar con alguien del Big Three, Big Four y un gran reto. En el Open de Australia, la final estuvo muy igualada y no pude ganar, el resultado fue que perdí y fue una derrota dura. Al mismo tiempo, así es el deporte. Ahora puedo tener una oportunidad de venganza. Si gano, perfecto. Y si tengo otra ocasión en Indian Wells o Miami, trataré de ser mejor y ganarlo. Es un jugador asombroso, así que no será fácil”, cerró en la sala de prensa.