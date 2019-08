Marko Carrillo es olímpico: "Tuve un bajón, pero supe reponerme y el viaje a Tokio 2020 está en el bolsillo"

Una medalla más para el Perú. Marko Carrillo consiguió la presea de bronce en Tiro en la modalidad 25 m con Pistola Rápida en los Juegos Panamericanos Lima 2019 , solo por debajo de los cubanos Jorge Álvarez (oro) y Leuris Pupo (plata), para así no solo conquistar la sexta medalla de bronce de Perú y 12 en total, sino conseguir su pasaje a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y es la prueba otorgaba dos cupos, pero el que quedó en segundo lugar ya lo tenía asegurado por un campeonato previo.

"El viaje a Tokio está ya en el bolsillo. Me siento aún en shock por los resultados. La competencia fue muy buena. Decreté que no me podía bajar de ese podio y felizmente fue así", comentó tras recibir la presea de bronce para Movistar TV.

Marko Carrillo ganó la presea de bronce en Tiro en Lima 2019. (Captura/Movistar)

"Poca gente lo sabe, pero el señor que quedó en segundo puesto (Pupo) es la persona que me motivó a regresar al deporte de tiro. En el 2012, el ganó la medalla de oro en Londres y desde ese momento dije que quería lo mismo. Él está entrenando hace dos meses en Lima con nosotros y para mí es un lujo poder acompañarlos en el podio. Deportistas de gran nivel y mejores personas", agregó.

Para Marko la temporada no acaba ahí. A pesar de ya tener el cupo para Lima 2019, irá en agosto a la Copa del mundo de Tiro en Río, el último evento que reparte cuotas olímpicas para las Olimpiadas. Luego, en septiembre, tiene un Sudamericano en Argentina, semanas después el Gran Prix en Arequipa. Y para cerrar el año, el Campeonato Nacional 2019.

