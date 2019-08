En vivo, Medallero de Panamericanos 2019: resultados del martes 6 de agosto desde Lima | Panamericanos 2019

Hoy, martes 6 de agosto, los Juegos Panamericanos 2019 continúan con diferentes disciplinas en diferentes partes de Lima, donde Perú marcó historia tras sumar 7 medallas de oro el fin de semana con el surf. De esta manera, el medallero sigue teniendo cambios en los primeros lugares a pocos días de culminar el evento deportivo y a continuación, te daremos a conocer los resultados y cuántas medallas de oro, plata y bronce tienen las delegaciones.

Canadá volvió al segundo puesto del medallero de los Juegos Panamericanos , del que no quiere salir, y desplazó al tercer puesto a Brasil, aunque ambas delegaciones marchan con idéntico número de oros: 23.

▷ Argentina vs. Estados Unidos en vóley: fecha, horas y canales TV para ver el partido por Panamericanos



▷ Lima 2019 EN VIVO: sigue la natación con Nathan Adrian en los Juegos Panamericanos

El dúo de canadiense dominan el tenis de mesa ante sus rivales de turno en las preliminares de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El dúo de canadiense dominan el tenis de mesa ante sus rivales de turno en las preliminares de los Juegos Panamericanos Lima 2019. AFP

En ese cerrado duelo de poderes ha quedado un poco distante México, que marcha cuarto, puesto ingrato si se tiene en cuenta que comenzó los Juegos al frente de la clasificación y luego pasó varios días a la sombra de Estados Unidos, un líder cuyo dominio ningún país se atreve a discutir.

Un oro y una plata dieron hoy a Venezuela un salto de calidad gracias a la esgrima de los hermanos Rubén y Jesús Limardo, que protagonizaron una final sin antecedentes en la historia de los Juegos Panamericanos , que favoreció al primero, el mayor y más victorioso de la dinastía.

Otros deportes avanzaron en sus fases previas y ya se conocieron los semifinalistas del hockey femenino: Argentina, Canadá, Estados Unidos y Chile. Este torneo, muy desparejo, quedó señalado por las goleadas: Argentina eliminó con un 21-0 a Perú, Canadá con un 9-0 a México, mismo resultado que EE.UU obtuvo ante Cuba. El menos abultado resultado de la fecha fue un 5-0 que Chile le endosó a Uruguay.

El waterpolo tuvo su primera fecha, y también demostró la enorme diferencia de nivel entre los equipos: Brasil 15, Venezuela, 4; Canadá 20, Cuba 5; y EE.UU 23, Puerto Rico, 3. Eso en femenino. Los hombres arrancaron con un EE.UU 21, Cuba 8 y Brasil 14, Perú 2.

Así va el medallero de los Panamericanos 2019

Así va el medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hasta hoy, martes 6 de agosto. Así va el medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hasta hoy, martes 6 de agosto. Lima 2019

Canales que transmiten los Panamericanos en vivo

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá y CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: Claro Sports, ESPN y Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya



¿Cómo le va a Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Perú , ubicándose en el décimo lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , viene cumpliendo una destacada participación, pues goza de 23 medallas, hasta la fecha (7 de oro, 6 de plata y 10 de bronce), teniendo la posibilidad de incrementar la cifra hoy con diferentes disciplinas en surf.

Gladys Tejeda fue la primera deportista nacional en adueñarse del oro. El sábado 27 de julio dominó con soltura la maratón femenina, sacándose la espira de Toronto 2015, donde fue despojada de su medalla dorada por dar positivo en un control antidopaje por culpa de un diurético.

Luego, ese mismo día, Cristhian Pacheco se llevó la maratón masculina, entre el fervor de los hinchas presentes. Sin duda, una fecha histórica para el atletismo nacional.

Gladys Tejeda fue la primera peruana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la prueba de maratón. Gladys Tejeda fue la primera peruana en conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la prueba de maratón. AFP

De forma casi simultánea, Hugo del Castillo logró la medalla de plata en la debutante modalidad del poomsae (taekwondo). Después llegaría el turno de Marcela Castillo, quien se quedó con otra presea de ese metal en la misma disciplina, pero en la categoría femenina.

En dobles masculino en squash, Perú tuvo un nuevo bronce gracias a Diego Elías y a Alonso Escudero, quienes llegaron a semifinales, instancia donde cayeron 2-0 ante Todd Harrity y Christopher Hanson de Estados Unidos.

Continuando con las alegrías, el domingo 28 de julio, Ariana Vera y Renzo Saux lograron la medalla de bronce en taekwondo poomsae, en la modalidad de pares mixtos. Ambos sumaron un puntaje de 7.010.

La cuarta medalla de oro para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 llegó el lunes 29 de julio, gracias a Natalia Cuglievan, quien se proclamó bicampeona panamericana al hacer 9910 puntos en la modalidad de figuras en esquí acuático.

El martes 30 de julio, Perú sumó dos medallas de bronce en boxeo masculino. Primero por obra de Leodan Pezo, quien en la categoría de peso ligero (60kg) participó en las semifinales donde perdió con el cubano Lázaro Álvarez.

Luego, el también pugilista nacional, José María Lúcar, se adueñó del bronce tras disputar las semifinales de la categoría 91kg, instancia en la que no pudo vencer al ecuatoriano Julio Castillo.

El jueves 1 de agosto, Perú sumó una nueva medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta vez gracias a Marko Carrillo en tiro, exactamente en la modalidad de tiro rápido con pistola a 25 metros.

El viernes 2 de agosto, la delegación nacional llegó a las 13 medallas, pues Itzel Delgado se quedó con la de bronce tras ubicarse en el tercer lugar en surf (modalidad stand up paddle).

Kimberly García le dio una alegría al Perú tras lograr el segundo lugar en la marcha atlético 20 km en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Kimberly García le dio una alegría al Perú tras lograr el segundo lugar en la marcha atlético 20 km en los Juegos Panamericanos Lima 2019. IPD

En horas de la mañana del domingo 4 de agosto, Kimberly García le dio una alegría al Perú tras lograr el segundo lugar en la marcha atlético 20 km en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La fondista subió al podio luego de realizar un tiempo de 1:29 minutos en la carrera, por debajo de la colombiana Sandra Arena, quien logró el oro con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 3 segundos.

"Esperaba la medalla de oro, estoy contenta por el tiempo que hice. El apoyo de la gente me ayudó. El oro era mi objetivo. Pasé por lesiones, pero me recuperé y me preparé mentalmente. Estoy contenta, pero esperaba más”, manifestó en diálogo con Latina Deportes.

Cabe mencionar que el podio lo completó la brasileña Erica Rocha, con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 34 segundos. Cabe mencionar que la otra competidora peruana, Mary Andía, culminó en la décima posición con un tiempo de 1 hora 37 minutos y 3 segundos.

Horas más tarde, Perú volvió a marcar historia en los Juegos Panamericanos , proclamándose dueña del mar con deportistas altamente competitivos, asaltando la jornada en el medallero y confirmando en ser potencia global en el surf con tres oros, tres platas y un bronce.

Perú colocó un finalista en todas las categorías que se decidieron esta jornada, un mérito ya de por sí extraordinario, y solo la excelente mañana de los hermanos colombianos Isabella y Giorgio Gómez, oro femenino y masculino en surf SUP ("paddle board"), empañó, levemente, una jornada dorada para los anfitriones.

El complejo de la playa de Punta Rocas, una "joya", a decir de los surfistas que participaron en el evento, congregó a centenares de personas que acudieron en la fría mañana de domingo para ver a los héroes locales sobre las olas del océano Pacífico.

Benoit Clemente, en "longboard", Daniella Rosas, en "surf open" femenino, y Luca Mesinas, en masculino, se llevaron los metales dorados. Benoit Clemente, en "longboard", Daniella Rosas, en "surf open" femenino, y Luca Mesinas, en masculino, se llevaron los metales dorados. IPD

Benoit Clemente, en "longboard", Daniella Rosas, en "surf open" femenino, y Luca Mesinas, en masculino, se llevaron los metales dorados, mientras que las platas fueron para Vania Torres y Tamil Martino (surf SUP) y María Fernanda Reyes ("longboard").

Danielle Rosas ganó su final a la ecuatoriana Dominic Barona, un duelo mano a mano en el que la corredora local siempre estuvo un peldaño por arriba pero a tiro de una buena cabalgada Al final, la peruana tuvo la primera y la tercera mejor nota de la carrera, una media que le llevó a los 13,93 puntos frente a los 12,50 de su rival.

El último oro peruano fue para Luca Mesinas, que derrotó al argentino Leandro Usuna, también en una muy ajustada carrera que terminó con el argentino cabalgando una ola impresionante que le dejó a 0,24 puntos del oro.