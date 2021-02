Hoy domingo 7 de febrero se celebra el Super Bowl LV 2021 (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS | LIVE) entre los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs, que además contará con la participación estelar de The Weeknd en el show de mediotiempo del Súper Tazón. ¿En qué canal ver el espectáculo y a qué hora empieza el Halftime Show en Florida? Entérate de esto y más en la siguiente nota. ¿Te lo vas a perder? Depor.com te cuenta los detalles del evento deportivo más esperado en Estados Unidos y México.

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, estará junto a Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa.

The Weeknd alcanzó la cima de popularidad con el éxito “Can’t Feel My Face”, incluida en su segundo álbum de estudio, “Beauty Behind the Madness”, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, “After Hours”, lanzado en marzo. El año pasado, encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo “Blinding Lights”.

Por otro lado, vale mencionar que el artista ha ganado Grammys por su álbum “Starboy” y la canción “Earned It (Fifty Shades of Grey)”. Así, The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el celebrado espectáculo del año pasado de Shakira y Jennifer López.

Canales donde ver el Halftime Show del Super Bowl 2021

Perú : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports México : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Chile : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Colombia : ESPN -FOX Sports

: ESPN -FOX Sports Ecuador : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Argentina : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Bolivia : :ESPN - FOX Sports

: :ESPN - FOX Sports Venezuela : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: CBS -ESPN

The Weeknd será la estrella encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl 2021. (Foto: AP)

¿A qué hora es el Halftime del Super Bowl 2021?

Día: Domingo 7 de febrero

Domingo 7 de febrero Hora: 19:45-20:00 hs (Perú) / 18:45-19:00 hs (México) / 19:45-20:00 hs (Estados Unidos)

19:45-20:00 hs (Perú) / 18:45-19:00 hs (México) / 19:45-20:00 hs (Estados Unidos) Lugar: Raymond James Stadium, Florida

Super Bowl LV: horarios y canales de TV

Perú: 6:40 pm / ESPN - FOX Sports

6:40 pm / ESPN - FOX Sports México: 5:40 pm / ESPN - FOX Sports

5:40 pm / ESPN - FOX Sports Chile: 8:40 pm / ESPN - FOX Sports

8:40 pm / ESPN - FOX Sports Colombia: 6:40 pm / ESPN -FOX Sports

6:40 pm / ESPN -FOX Sports Ecuador: 6:40 pm / ESPN - FOX Sports

6:40 pm / ESPN - FOX Sports Argentina: 8:40 pm / ESPN - FOX Sports

8:40 pm / ESPN - FOX Sports Bolivia: 7:40 pm / ESPN - FOX Sports

7:40 pm / ESPN - FOX Sports Venezuela: 7:40 pm / ESPN - FOX Sports

7:40 pm / ESPN - FOX Sports España: 12:40 am del lunes / DAZN

12:40 am del lunes / DAZN Estados Unidos: 6:40 pm (Horario del Este) / CBS -ESPN

La final entre Chiefs vs. Bucaneers lo podrás ver vía NFL League Pass. Revisa todos los detalles en vivo del Super Bowl 2021.

Buccaneers vs. Chiefs: la previa del Super Bowl 2021

Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City aterrizaron ya en el Super Bowl. Los campeones de la Conferencia Americana llegaron a Tampa el sábado, apenas un día antes del encuentro en que buscarán revalidar su título frente a los locales Buccaneers. Debido a la pandemia, la NFL hizo que los equipos pospusieran el viaje a la ciudad sede hasta el viernes, cuando muy pronto, como parte de una medida de sanidad.

Los Chiefs decidieron viajar el sábado, imitando el itinerario que siguieron esta misma temporada, cuando derrotaron a Tom Brady y a los Bucs por 27-24 el 29 de noviembre. “Sinceramente en la noche del sábado simplemente buscaremos formas de dormir, porque hay mucha emoción, mucha energía acumulada durante el fin de semana”, manifestó Tanoh Kpassagnon, defensive end de los Chiefs esta misma semana.

Los equipos que disputan el Super Bowl suelen llegar incluso una semana antes del partido, a fin de entrenar, realizar reuniones y participar en entrevistas con la prensa, dentro de la ciudad sede o en los alrededores. Este año, todas esas actividades transcurrieron en las sedes habituales de los equipos. Las conferencias de prensa se ofrecieron mediante video, en vez de realizar la concurrida jornada en el estadio con los reporteros.

Los Buccaneers, monarcas de la Conferencia Nacional, serán el primer equipo en disputar un Super Bowl como local. Así, no debieron preocuparse por organizar el viaje ni por los preparativos que atañen normalmente a los conjuntos. Tras pasar la semana en casa, se hospedaban en el hotel del equipo el sábado por la noche, como suelen hacerlo para los duelos como locales.

Los Chiefs tomaron dos aviones —para guardar la debida distancia. La mayoría de los coaches y jugadores viajaba en el primer avión, que llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa a las 4:38 de la tarde (2138 GMT), menos de 26 horas antes de la patada inicial. El equipo ocupó luego 10 autobuses, escoltados por la policía, para emprender el recorrido al hotel en el centro de Tampa.

Al llegar a las 5:23 (2223 GMT), los jugadores se encontraron con unos cientos de fanáticos, algunos de los cuales no portaban mascarillas, en las cuatro esquinas más cercanas a la entrada principal del hotel. En varias ventanas del edificio, había adornos rojos y dorados, los colores de los Chiefs.

