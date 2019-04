¡Los aplastaron! Los Bucks vencieron a los Pistons y jugarán contra los Celtics en segunda ronda de playoffs

Los Milwaukee Bucks sentenciaron este lunes por la vía rápida su serie de primera ronda ante los Detroit Pistons y se medirán ahora en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA a los Boston Celtics.

Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con un récord de 60 victorias y 22 derrotas, no tuvo piedad de sus oponentes, a los que barrió 4-0 en la eliminatoria luego del definitivo 127-104 de este lunes.

El griego Giannis Antetokounmpo, el máximo favorito junto al escolta de los Houston Rockets James Harden a hacerse con el premio al Jugador Más Valioso del año, destrozó de nuevo a la defensa rival con 41 puntos y nueve rebotes.

Khris Middleton sumó 18 tantos, Eric Bledsoe 16 y el ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic 12 para llevarse la eliminatoria a las primeras de cambio.



El encuentro llegó igualado al descanso, con una ventaja de seis unidades para los Pistons (62-56), pero un parcial de 39-23 en el tercer cuarto y un inicio de 20-5 en el último periodo para los Bucks terminaron por definir la contienda.

El pívot español Pau Gasol no pudo jugar por una lesión en el tobillo izquierdo y será duda para el comienzo de la serie ante los Celtics de Kyrie Irving y el dominicano Al Horford, que tampoco tuvieron contemplaciones de los Indiana Pacers, a los que despacharon por otro contundente 4-0.

FUENTE: AFP

LA PREVIA

Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE | STREAMING TV) | Sigue hoy lunes 22 de abril el juego entre Bucks vs. Pistons por el cuarto partido de primera ronda de los playoffs de la NBA. Este se realizará en el Little Caesars Arena de Detroit, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). El partido será transmitido por ESPN Latin South Sur a través del canal 1620 HD. En Estados Unidos, lo hará TNT Sports y en España, Movistar Deportes.

Giannis Antetokounmpo, buscará darle la victoria a su equipo y así pasar a la semifinal de la Conferencia Este, mientras que Blake Griffin de los Pistons hará todo lo que esté a su alcance para forzar un quinto partido.

Bucks y Pistons se encuentran por cuarta vez en un partido que será decisivo para ambos equipos. Los de Wisconsin ya han ganado tres juegos, solo necesitan una victoria más, que puede ser hoy, y ya estarían dentro de la semifinal de la Conferencia Este.

Para lograrlo tiene a una de las máximas estrellas de esta temporada: al alero Giannis Antetokounmpo, candidato a MVP. Además, cuentan con Khris Middleton, Sterling Brown y Brook Lopez.

En tanto, los Detroits Pistons quieren lograr la hazaña en su casa y forzar un quinto partido. Entre sus estrellas figuran el alero Blake Griffin y el pívot Andre Drummond.

En el último juego que ambos equipos disputaron, los Milwaukee Bucks vencieron a los Detroit Pistons por 119-103 y dejaron el marcador 3-0 a su favor.

Si hoy los Bucks ganan, enfrentarán al ganador de la serie entre Indiana Pacers y Boston Celtics, en donde estos últimos tienen la ventaja pues también han ganado tres juegos.

Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons: horarios del partido

México 7:00 pm.

Perú 7:00 pm.

Ecuador 7:00 pm.

Colombia 7:00 pm.

Bolivia 8:00 pm.

Venezuela 8:00 pm.

Argentina 9:00 pm.

Chile 9:00 pm.

Uruguay 9:00 pm.

Paraguay 9:00 pm.



► Hasta pronto, amigo: Dean Ambrose se va de la WWE con una gran victoria junto a The Shield [VIDEO]



► De la mano de Kawhi Leonard: Toronto Raptors se impuso a Orlando Magic en el cuarto partido de los playoffs



► ¡Deslumbró! Kawhi Leonard hizo una gran anotación para los Raptors en su partido de los Playoffs [VIDEO]



► ¡Siguen los triunfos! Evelyn Inga ganó medalla de oro en Copa Panamericana de Marcha Atlética en México