Kobe Bryant trascendió más allá del básquet. El histórico jugador de Los Angeles Lakers falleció este domingo pero dejó un legado que todos recordarán con cariño. Levantó trofeos en la NBA y en los Juegos Olímpicos, pero también incursionó en el cine. Así lo hizo con un poema llamado “Dear, basketball” (Querido baloncesto).

En el 2018, estas líneas vieron la luz en un cortometraje animado. Kobe anunció en 2015 su retiro tras 20 años de carrera y quería expresar lo que sintió. Esto le valió levantar un nuevo trofeo, pero esta vez fuera del deporte. Se le entregó el Oscar.

“Ni en mis sueños más salvajes pensé que formaría parte de la industria del cine y mucho menos que estaría en los Óscar”. Así expresaba a Efe el 28 de febrero de 2018 cómo se sentía en el almuerzo de nominados organizado por la Academia de Hollywood.

“Esto es mejor que ganar un campeonato de la NBA, para ser sincero. Lo juro. Cuando era niño soñaba con ganar títulos y trabajé mucho para hacerlo realidad. Pero que ocurra esto de forma completamente inesperada... Muchos me preguntaban qué haría tras retirarme. Y siempre dije: quiero escribir. Quiero contar historias”, señaló el icono."Y tengo un montón de ellas. Pero nadie me tomaba en serio realmente cuando lo decía. Me decían que estaría deprimido cuando el baloncesto acabase y que volvería a jugar. Así que estar hoy aquí es una locura", manifestó entonces.

Así fue la muerte de Kobe Bryant

Kobe Bryant, el astro retirado de la NBA que ganó cinco campeonatos, participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Tenía 41 años.

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Calabasas, California, informó a The Associated Press una persona enterada de la situación. Otra persona enterada del caso dijo que Gianna, de 13 años e hija del exdeportista, pereció también.

Las dos fuentes hablaron a condición de permanecer en el anonimato porque los detalles del accidente no se han informado públicamente. El helicóptero se vino abajo alrededor de las 10 de la mañana, unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste del centro de Los Ángeles.