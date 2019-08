Natalia Cuglievan: "Nunca pensé que iba a ganar los Juegos Panamericanos y quedar segunda en el mundial"

Sobre su esquí, Natalia Cuglievan Wiese , de 22 años, sigue cosechando medallas. No hay lugar donde no sorprenda a los jurados de la competencia. No es exagerado decir que los deja boquiabiertos. En los Juegos Panamericanos Lima 2019, por ejemplo, se colgó la presea dorada, tras dos increíbles pasadas en la modalidad de figuras. Y ayer, en el continente asiático, también dejó su marca.

En el Campeonato Mundial de Esquí Acuático , celebrado en el Lago Putrajaya de Malasia, nuestra bicampeona panamericana –también ha ganado el oro en Toronto 2015- sumó 9570 puntos en la final de figuras y pudo obtener la medalla de plata. El primer lugar fue para la estadounidense Anna Gay con 10530 y el tercero, para la alemana Giannina Bonnemann con 8740.

"Definitivamente, es un título que jamás me espere. Ser subcampeona mundial es un honor y un orgullo. Estoy demasiado sorprendida y contenta. He cumplido mis objetivos de este año. Nunca pensé que iba a ganar los Juegos Panamericanos y quedar segunda en el mundial. Todo el esfuerzo ha valido la pena", le dijo Natalia a Depor.

"Podría decirse que este título es el más importante de mi carrera porque es un mundial ‘open’. Los Juegos Panamericanos, de hecho, son súper importantes, pero no incluyen a gente de Europa y de Asia, donde hay competidoras muy buenas", agregó la máxima representante del esquí acuático nacional.

Su camino

En las rondas preliminares, la esquiadora peruana sumó 8000 puntos, ubicándose en el sétimo lugar de un total de 28 participantes. Solo doce seguirían en busca de la corona mundial, Natalia era una de ellas y sería la sexta en salir.

Ya en la final, en su primera pasada (el tramo de mano), sorprendió a los jueces con seis saltos mortales, pero admite que estuvo "muy nerviosa" antes de ejecutar el primero. "Me costó mucho realizarlo, recién lo acabo de aprender. En el muelle no sabía si hacerlo o no, pero al final dije: ‘Tengo que ir por todo’, y lo hice. Después, ya estuve más tranquila", nos contó.

Natalia Cuglievan (de rojo) en el podio junto a Anna Gay y a Giannina Bonnemann. (IWWF) Natalia Cuglievan (de rojo) en el podio junto a Anna Gay y a Giannina Bonnemann. (IWWF)

Y su calma se hizo notar en la segunda pasada (el tramo de pie). Durante los veinte segundos que duró, hizo las figuras que se propuso: vuelta para un lado, vuelta para el otro, salto para un costado, salto para el otro, una vuelta completa, y más. Al final festejó con los brazos arriba, sabía que había hecho una buena pasada.

Cuando supo que era la subcampeona, estalló de emoción, abrazó a sus amigos y soltó algunas lágrimas. La premiación también fue otro momento que no olvidará. "¡Buena, Perú!", se escuchó decir a un miembro de su equipo mientras ella recibía la plata, y al costado la bandera rojiblanca.

¿Qué se viene?

En este mundial, Natalia registró la marca necesaria para competir en el Masters de Esquí Acuático, que se celebrará el próximo mes de mayo en Georgia, Estados Unidos.

"Es un torneo en el que invitan a los Top 6 del mundo y estoy súper contenta por la clasificación. Ya participe dos años seguidos y este sería mi tercero", explica. Así que estos meses se dedicará a entrenar para seguir trayendo alegrías al país.



