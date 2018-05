Los Golden State Warriors dieron el primer golpe en su casa y derrotaron categóricamente a los Houston Rockets por 126-85. Y este martes (8:00 pm/DirecTV), los actuales campeones de NBA buscarán estirar su ventaja en el Juego 4 de la final del Oeste.

Con 35 puntos, Stephen Curry fue la figura del encuentro pasado entre los Warriors y Rockets en el Oracle Arena. Además, la estrella de la NBA se apuntó con seis rebotes y una asistencia en 34 minutos de juego.

La labor de Curry no solo fue anotando cinco triples, sino que también contribuyó en la zona defensiva, tratando de anular a James Harden. Al final, la estrategia de los Warriors funcionó y pasaron a liderar la serie 2-1.

"No había estado bien en los partidos anteriores, me faltaba algo, pero esta noche con el apoyo de mis compañeros y sobre todo de los aficionados, que volvieron a estar maravillosos, me sentí pleno a partir de la segunda parte" , declaró Curry.



Por su parte, los jugadores de los Rockets hicieron una autocrítica por el Juego 3. "En los playoffs no puedes jugar sin intensidad y menos ante unos profesionales como los que tiene los Warriors, que son muy buenos" , dijo Mike D'Antoni, técnico de Houston.