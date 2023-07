¡Vienen los mejores talentos de Latinoamérica! El XX Panamericano Juvenil de Bowling se disputará en Lima este 2023, desde el domingo 30 de julio hasta el viernes 4 de agosto. El lugar elegido por las autoridades es el Bowling Center de la Videna. El torneo internacional contará con la participación de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. Por supuesto, también estará la Selección Peruana, que tendrá 16 representantes en las modalidades sencillos, dobles, tríos y equipos.

El evento contará con la participación de las categorías sub 16, sub 18 y sub 21, que disputarán en las categorías mencionadas. Las selecciones que llegarán a Perú para jugar el torneo son: Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana. Será una competencia espectacular de inicio a fin.

El presidente de la Federación Peruana de Bowling, Juan Carlos Yuzuriha, dijo lo siguiente: “Tenemos el importante desafío de recibir a los jugadores que brillan y seguirán brillando en los próximos años en el bowling a nivel de la región. Para nuestros jugadores será muy valioso enfrentar a rivales de esta categoría y competir por un podio en casa. Esperamos tener otro evento exitoso como el último IBERO Lima 2023″.

La competencia se realizará hasta el viernes 4 de agosto. (Foto: FPBw)

Cabe recordar que, en el IBERO Lima 2023, los jugadores nacionales cosecharon 14 medallas: cuatro de oro, dos de plata y ocho de bronce. Los representantes de la Selección Peruana están listos para afrontar este nuevo reto en sus carreras y todos esperamos que se pueda repetir el éxito de mayo.

Por último, los resultados, transmisiones EN VIVO y otros detalles importantes se compartirán a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Bowling. Recuerda que en Depor también te contaremos los pormenores de los duelos de los peruanos en el torneo internacional. ¡Sí se puede conseguir nuevas medallas!





