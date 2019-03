¡Rendirse, jamás! Silvana Segura, la atleta de salto triple que volvió a lo más alto tras superar dura lesión

Las pistas de atletismo la fascinaron desde muy pequeña, fue un romance a primera vista. Silvana Segura conoció el amor y la pasión del atletismo desde el colegio, y lo potenció en una academia donde daría sus primeros pasos, y saltos, en este impresionante deporte.

Ya desde temprana edad mostraba la suficiente destreza en el atletismo, y de eso se dieron cuenta sus padres, quienes la impulsaron a seguir este deporte sin imaginar los logros que obtendría.



El atletismo es un deporte que lo componen muchas pruebas o disciplinas, algunas de ellas calan perfecto en cierto atleta, pero para ello dependen muchas cosas. En el caso de Silvana, pasó por varias de ellas antes de llegar al salto triple. “Cuando eres pequeño, no te puedes especializar en una solo prueba, porque no sabes en cuál tienes mayor condición. Pasas por distintas pruebas y el entrenador es el especialista para reconocer en cuál eres mejor”.



Y vaya que tuvo buen ojo su entrenador. En el 2010, a poco de cumplir los 19 años, Silvana rompió el récord nacional con 12.24 m, una marca que, gracias a su esfuerzo, entrenamiento duro y la actitud necesaria, ha ido rompiendo hasta establecerlo en 13.56 m en los Juegos Odesur Cochabamba 2018.



Silvana ganó plata en Odesur Cochabamba 2018. Silvana ganó plata en Odesur Cochabamba 2018.

Silvana Segura le hace honor a su apellido paterno. Es una mujer segura, firma, decidida y consciente de lo que puede lograr. No en vano supo afrontar y superar una de las piedras en el camino más difíciles para todo deportista: una lesión. Y peor es cuando te rompes el talón de Aquiles.



“Es una de las lesiones más graves que puede tener un saltador”, afirmó Silvana, quien no solo es una campeona, récord nacional absoluto y multimedallista en salto triple, sino que comparte eso con el logro de ser profesional, nada más y nada menos que Ingeniera Industrial.



“Cuando sufres una lesión así, muchos doctores te dicen: mejor dedícate a los estudios, pero para eso está el apoyo que te da tu familia y también el que me dio el IPD, tanto psicológico como emocional y profesional para regresar de la mejor manera”, recuerda Silvana.



Su lesión sucedió en un entrenamiento en el 2015, lo que la marginó casi dos años del terreno que más ama: las pistas de atletismo. Pero se dio el tiempo para enfocarse en concluir su carrera y así, para cuando regrese, lo haría concentrada y por todo lo alto.



Y así fue: llegaron los Juegos Odesur Cochabamba 2018, en Bolivia. La preparación había sido exhaustiva, firme, de alto rendimiento y el fruto cayó de maduro: el salto fue de 13.56 m, plata en Cochabamba y un nuevo récord nacional absoluto.



Su regreso a las canchas no pudo ser mejor, pero ella quiere más: los Panamericanos Lima 2019 son su próxima meta: “Debo superar la marca de 13.60 para clasificar. Estoy segura de lograrlo, y no me conformaré con participar. El objetivo de ganar una medalla y, por qué no, clasificar a Tokio 2020”.



Sabe que el camino será difícil, que la lucha por el podio estará entre grandes atletas y representantes del salto triple, pero ella sueña, sueña despierta, porque así es más fácil hacerlo realidad si te lo propones.



