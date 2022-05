Si alguien habla de surf en el Perú, no puede dejar de mencionar a Sofía Mulánovich. La destacada tablista ha marcado una época y puso el nombre del país en la órbita del deporte de las olas. Sus tres títulos mundiales hablan por sí mismos: dos en la ISA (en 2004 y en 2019), y uno en la WSL, en 2004, cuando era ASP.

No se ha retirado Sofía, pues como ella lo ha dicho en su deporte uno nunca se retira. Se ha tomado una pausa luego de Tokio 2020 para enfocarse en sus proyectos y relajarse. Depor la buscó para saber qué hace ahora la campeona mundial, conocer más sobre su carrera y que analice a los surfistas nacionales que hoy sortean el mar.

¿Cómo ha sido la vida sin competir luego de Tokio 2020?

Después de Tokio 2020, que fue la meta más grande que he tenido en mucho tiempo, tal vez en toda mi carrera, la de llegar a unos Juegos Olímpicos, he tratado de seguir surfeando y pasar tiempo en casa con mi familia. También he estado trabajando en mis proyectos personales. Me he dado un tiempo de descanso, para después volver a ver los calendarios y ver qué olas me gustan, y ver si puedo competir en ese tipo de olas, pero ya sin tanta presión.

Justo eso. El año pasado en una entrevista con una radio local, habías dicho que “en el surf uno nunca se retira”. Entonces, ¿más o menos cuándo tienes pensando volver a la alta competencia?

Lo estoy tomando con calma. Todavía no tengo ningún torneo agendado en mi calendario. Vamos a ver qué es lo que viene. Tendría que ser una ola y en un país que me guste competir. Pero sí, definitivamente en algún momento me pondré la licra otra vez.

Vi en tus redes sociales que hace unos días estuviste en El Salvador como parte de un proyecto de la ISA...

He estado trabajando un poco en talleres con niños. Justo he llegado de El Salvador de un taller superbacán, con niños de la siguiente generación del surf latino. Trabajé con la ISA y la verdad es que estuvo superchévere, pude transmitir lo que he aprendido en mi carrera a todos estos niños que tienen mucho talento. Se sintió bastante bien.

A lo largo de tu carrera en el surf has logrado construir un vasto palmarés, ¿cuál fue el campeonato que más te gustó ganar?

Todos han tenido su magia, definitivamente. Han sido momentos superespeciales para mí, que me han ayudado mucho como deportista y como persona. Pero si tuviera que elegir uno, tal vez sería el último campeonato mundial ISA del 2019, porque lo gané después de 15 años. Fue algo bastante lindo, me llenó muchísimo.

Aquella vez derrotaste a tablistas que peleaban el Championship Tour (la primera división del surf mundial)

Se sintió increíble. Hacía bastante tiempo que no competía en la élite del surf mundial y haberle ganado ese campeonato a las mejores, Carissa Moore, Silvana Lima, Stephanie Gilmore, Carissa es hoy campeona olímpica, la verdad que fue increíble. Fue un momento superlindo que quedará siempre como uno de los mejores momentos de mi vida. Además, fue lindo haber conectado con el mar para que me lleguen las olas, eso es algo importante en el surf.

¿Sientes que te ha faltado algo en tu carrera o consideras que está completa con lo que has logrado?

Lo que me faltaba era llegar a los Juegos Olímpicos y gracias a Dios todo se dio para poder llegar. Estoy supercontenta, igual uno siempre quiere seguir haciendo lo que mejor hace, seguir compitiendo. Pero la verdad es que estoy tranquila.

Sofía Mulanovich repitió su título como campeona mundial de la ISA con 36 años. (Foto: ISA World Surfing Games 2019)

Al clasificar a Tokio 2020 cumpliste el objetivo que te faltaba, ¿pero tienes pensado ir a París 2024?

Todavía tengo algunos proyectos personales, que supongo más adelante les contaré. Tengo algunas cosas más por hacer. Pero, bueno, todavía los Juegos son en un par de años, uno nunca sabe. Iré avanzando paso a paso, siempre esforzándome en todo lo que haga. Y no sé, por ahí se abre una puerta. No voy a decir que sí o que no, pero, ahora, paso a paso nomás en las cosas que haga, haciéndolas bien.

Quería preguntarte también sobre los tablistas nacionales, ¿cómo ve al actual grupo liderado por Lucca Mesinas, quien ha podido competir en el Championship Tour?

Estoy superorgullosa de Lucca Mesinas, soy su fan número uno. Es un surfista de alta calidad, tiene mucha mente, sabe competir, es un chico muy bueno. Y hay varios. Está Miguel Tudela, que ha estado ganando campeonatos en la QS; están las generaciones nuevas; también está Alonso Correa, que está compitiendo en los Challenger Series, que le acaba de ir superbien. Está Cristobal de Col, que siempre está surfeando bien. De las chicas, está Sol Aguirre que acaba de ganar varios campeonatos. Está Daniella (Rosas) que también está corriendo súper.

¿Hay futuro, entonces, en el surf peruano?

La verdad es que veo mucho futuro y presente en Perú. Hay bastante potencial. Las generaciones nuevas que vienen, que están ahora en el mundial junior del ISA, tienen mucho potencial. Hay una chiquita que se llama Catalina Zariquiey que corre muy bien; Alejandro Bernales también corre súper. La verdad es que todos los niños que están ahí tienen mucho potencial, hay que motivarlos a seguir dándole.

¿Es una selección sólida la que está en el Mundial Junior de la ISA?

Yo la veo bastante sólida. Son niños que han venido surfeando desde muy chiquitos. Están con todas las ganas también. Cuando han crecido, han visto a muchos surfistas peruanos; por ejemplo, a Lucca clasificando al Championship Tour, a mí siendo campeona mundial en 2019 o a Daniella Rosas ganando los Juegos Panamericanos. Tienen mucha motivación de haber visto a estos peruanos ganando. Yo creo que llevan ese espíritu dentro de ellos, estoy segura que van a traer muchas alegrías al Perú.

Sofia Mulánovich es embajadora del proyecto 'Reciclatón Wong', que tiene como objetivo que las personas vayan a las tiendas los fines de semana y reciclen. La campaña es hasta el 12 de junio. (Foto: El Comercio)

¿Qué se tiene que hacer para que el surf nacional siga mejorando y estemos a un nivel de Brasil, Australia o Estados Unidos?

Seguir practicando y compitiendo. Seguir saliendo afuera para competir con el resto, entrenando y preparándose. Las cosas se dan poco a poco. Yo creo que hay que tener fe en nuestros atletas y darles todo el apoyo necesario. Acá en Perú tenemos canchas naturales, que es el mar. Tenemos unas olas buenísimas. La práctica es lo más importante para mejorar. Podemos practicar todos los días, todo tipo de olas, eso es un plus gigante para nosotros.

Ahora también hay piscinas de olas artificiales, entonces, ¿es mejor practicar en el mar o en estas piscinas?

La verdad es que nunca he corrido en piscina, supongo que pronto lo voy a hacer. Pero yo me quedo con el mar, porque es lo que conozco y lo que me encanta. Lo bonito también es que se da una conexión especial con el mar cuando compites; es como que te toca la ola o no. Entonces, si te va bien, de alguna manera tienes una complicidad con la naturaleza ese día, que es algo increíble.

Para terminar, la WSL ha cambiado en los años recientes el formato de sus competiciones. Ahora hay tres divisiones (Championship Tour, Challenger Series y Qualifying Series). ¿Consideras que es una buena medida para fomentar el surf a nivel mundial?

Yo creo que sí. Creo que es un poco más ordenado ese método. Sientes que vas haciendo tus pasos, vas cumpliendo tus metas hasta llegar al CT. Sí me gusta la forma, la verdad.

