Nacer durante el mismo parto, le da Rafaela y Fernanda Munar esa conexión que solo las gemelas pueden tener y que no se compara con nada. Aunque una es diferente a la otra, ambas se complementan en todo sentido y guardan una misma pasión: el bádminton. Las dos vienen de dejar en alto el nombre del Perú en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Y es que de las ocho medallas nacionales en dicho deporte, las hermanas lograron cinco preseas, tanto en individuales como en dobles.

En la competencia, Rafaela (la mayor por algunos minutos) ganó el oro en dobles mixtos junto a Adriano Viale y el bronce en singles. Mientras que Fernanda la plata en singles y en dobles mixtos, junto a Sharum Durand. Como no podía ser de otra manera, las ambas también se llevaron el oro en dobles femeninos. Cada una sabe todo de la otra: sus fortalezas, debilidades, gustos y qué es lo que tienen que hacer para sacar adelante un partido.

Con 16 años, son unas de las nuevas caras del bádminton nacional y, a pesar de su corta edad, toman muy en serio su carrera deportiva: viajan regularmente a España (Ibiza), donde entrenan, tienen roce internacional y buscan competencias europeas para sumar puntos en el ranking. Ya han disputado torneos en Finlandia, Canadá, Eslovenia, Alemania, Estados Unidos, Chipre, Brasil, entre otros países. La meta de las gemelas es llegar a unos Juegos Olímpicos. Si por edad no llegan a París 2024, saben que Los Angeles 2028 las espera. Esta es su historia.

Rafaela y Fernanda buscan ser las próximas caras del bádminton peruano y clasificar a unos Juegos Olímpicos. (IPD)

La pasión por el bádminton

Ambas recuerdan como inició todo. A los 5 años, su madre les dijo que eligieran un deporte para que dejaran de estar metidas en la computadora. Fueron al Club Regatas y si bien no había muchas opciones para niñas de su edad, Rafaela eligió bádminton y Fernanda probó el tenis de mesa. Sin embargo, las clases de esta última acababan antes, por lo que se iba a ver a su hermana.

“Estuvimos así por seis meses, pero como los entrenamientos de tenis de mesa acaban antes, Fernanda venía a verme y al final terminó por gustarle el bádminton y se cambió. Le gustó más por la destreza y velocidad del juego”, recuerda Rafaela. Dejaron de estar en la computadora para estar en la cancha jugando el deporte de la raqueta y la pluma, entre las dos comenzaron a practicar más y más.

“Esa es una de nuestras mayores ventajas entre las dos nos motivamos a mejorar, si ella entrena muy fuerte y yo no, pienso que ella me va a pasar. Cuando me doy cuenta que me está ganando, yo entreno más para nivelar. Es una rivalidad de buena forma, siempre nos motivamos mutuamente”, agrega Rafaela. Eso sí, dos años después, a los 7, se enteraron de que su padre también había jugado bádminton, aunque no de manera profesional. El gusto por el deporte vino de familia.

Las gemelas Munar tras ganar el oro en dobles femeninos en Rosario 2022. (IPD)

Complemento perfecto

Podrán ser gemelas, pero tanto Rafaela como Fernanda tienen gustos diferentes, pero el bádminton, como confiesan, es una de las pocas cosas que tienen en común. Las dos son extrovertidas, pero Rafaela tiene un carácter más fuerte y Fernanda es más tranquila y paciente. A Fernanda le gustan las manualidades y arma rompecabezas; mientras que Rafaela, si bien teje, no tiene la misma paciencia.

Cada una tiene su estilo hasta de música, Fernanda escucha más rock; Rafaela es más de música suave o romántica. Incluso cuando juegan ‘Mario Kart’ cada uno tiene un personaje característico: Fernanda es Yoshi (el de color verde); Rafaela elige a ‘Donkey Kong’. Un complemento perfecto llevado a las canchas de bádminton, donde también se dan la mano. “Mi modalidad favorita es el dobles, me siento cómoda jugando con ella, en singles me cuesta más controlar mis nervios, tenemos muy buena comunicación”, sostiene Fernanda.

Las gemelas han logrado medallas en cuanto torneo han podido, el año pasado se proclamaron campeonas en el Abierto Español de Bádminton 2021, en la categoría Sub-17. En aquel torneo, vencieron en la final a las locales María Jiménez y Paula Llavero. En singles, Rafaela venció su hermana Fernanda en una anecdótica final. “Enfrentar a mi hermana en una final no es nada fácil porque a nadie le gusta competir contra su hermana, pero en la cancha te olvidas y es un rival más y hay que ganar”, recuerda Rafaela.

Las gemelas Munar durante su participación en Rosario 2022. (IPD)

Lo que se les viene

Con el colegio ya culminado (acabaron el año pasado), recién en septiembre tomarán un programa online de deportistas para el bachillerato francés, las gemelas se enfocan al 100% en su preparación en el bádminton. Están en Ibiza y tienen planeado quedarse hasta junio y volver a España en agosto. Mientras se preparan en tierras ibéricas, ellas siguen compitiendo, pero en la categoría Sub-19, ya que en diciembre cumplirán años.

Si bien la diferencia de categoría se ve reflejada en las competencias, las gemelas Munar esperan que ese roce las ayude para sus próximos eventos. Se les viene el Panamericano de Bádminton (julio), el Mundial Junior en España (entre septiembre y octubre) y el Sudamericano de Bádminton (diciembre). Ambas se enfocarán en ese calendario, y aunque los Juegos Olímpicos de Paris 2024 estén cerca, no se apresuran en llegar, pues son conscientes de que su sueño olímpico se hará realidad.

Por su edad, las dos saben que otras jugadoras nacionales (mayores) están mejor posicionadas para buscar una clasificación a Paris 2024; sin embargo, Rafaela y Fernanda apuntan a Los Angeles 2028. “En el bádminton el pico es 25 años, entonces ir a los Juegos Olímpicos en dos años, es difícil, a donde queremos ir es a Los Angeles 2028″, sostienen. Son el futuro de este deporte.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.