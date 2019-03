¡Sigue rompiéndola! Brissa Málaga ganó la segunda fecha del Open de Paddle Surf en Australia

Brissa Málaga no solo comenzó el año ganando su primer torneo internacional de Stand Up Paddle (SUP) en Australia, de la presente temporada. Brissa compitió en el Sydney Paddle Surfing Club (SPSC) SUP SURF OPEN , que se realizó en Palm Beach.

"Estoy muy contenta por haber quedado en primer lugar en la segunda fecha del SPSC SUP SURF OPEN aquí en Australia. ¡Arriba Perú!", escribió Brissa en sus redes sociales, demostrando que sigue en la ruta para lograr el oro en Lima 2019.

Brissa vive en Australia desde hace algunos años. Ella estudió Psicología en nuestro país y lleva un curso de coaching deportivo becada en la universidad College of Sports & Fitness, luego de quedar tercer en el Campeonato Mundial ISA Fiji del 2016.

Brissa combina los estudios y el trabajo para lograr sus objetivos, aunque sabe que el foco está en Lima 2019, no deja ni por un segundo todas las competencias en las que pueda sobresalir. Buscará ganar las otras fechas del OPEN y llevárselo.

