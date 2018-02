Uno de los eventos más importantes del planeta, difícilmente escapa la atención del mundo del deporte. Incluso muchos futbolistas 'top' también se suman a la fiebre del duelo entre los Patriots vs. Eagles por el título de la NFL. Y uno de ellos es Claudio Pizarro , quien se sumó a la fiebre del Super Bowl 2018.

Por medio de sus redes sociales, el delantero peruano, hoy en el Colonia de Alemania, compartió algunas imágenes del inicio del encuentro que se desarrolla en el US Bank Stadium de la ciudad de Minnesota.

¿A qué equipo apoya Pizarro?

Si bien esta vez no lo mencionó, hace dos años, a través de su cuenta de Twitter, el 'Bombardero' confesó su afinidad por los Patriots.

Edición número 52

El Super Bowl 2018, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, se disputa hoy en el US Bank Stadium de la ciudad de Minnesota. En esta ocasión, el título de la NFL será disputado por los New England Patriots y los Philadelphia Eagles.



Los Patriots, campeones defensores, son liderados por el mítico Tom Brady y llegan por décima vez a la gran final (segunda consecutiva). El equipo de New England parte como favorito a revalidar el título y conseguir lo que seria su sexto trofeo Vince Lombardi, y en todos teniendo como estrellas a Brady, de 40 años, y al entrenador en jefe Bill Belichick.