¡Está en todas! Serena Williams protagonizará anuncio publicitario en el Super Bowl 2019

Por estos días del año, las marcas se ponen las pilas para mostrar sus anuncios publicitarios en el Super Bowl , que se celebrará en Nevada el 3 de febrero. Bumble es una de ellas, y su publicidad, en el evento deportivo más visto del mundo, contará con la presencia de Serena Williams.

Bumble es una aplicación dedicada a las mujeres: las ayuda a conseguir citas amorosas y también a que den el primer paso en todos los ámbitos de la vida. Y de esto último tratará el anuncio que protagonizará Serena William.



La campaña se titula “The ball is in her court” (en español, “La pelota está en tu cancha”) y su objetivo es animar a las mujeres a que no esperen a alguien más para cumplir sus expectativas o sus proyectos de vida, sino que ellas mismas den el primer paso.



“La sociedad nos ha enseñado a las mujeres a sentarnos y no necesariamente a ser las primeras en hablar, queremos que eso acabe y darle la vuelta a la historia”, explica la tenista, ganadora de 23 Grand Slam.

"Cuando la pelota está en tu cancha, tienes la oportunidad de dar el primer paso en la vida, en el amor, en el trabajo y en los negocios. Tú eres la que decide", añade. El mensaje, sin duda, es uno de empoderamiento femenino.

Cabe señalar que la campaña de Bumble ha sido elaborada por un equipo prácticamente formado por mujeres.