Serena Williams, una de las mejores tenistas que hubo en la historia del deporte blanco, ha servido para motivación de miles de mujeres en todo el mundo debido a todo lo que trabajó hasta estar en los primeros lugares en su rubro y ganar muchos trofeos y dinero.

Ahora que ya está retirada del tenis está explorando más a fondo su papel familiar, el cual no había podido desarrollar mucho cuando aún era una deportista profesional. Y es que en redes sociales suele compartir imágenes de su entorno y labores como madre.

Si bien ahora ya no se le ve muy seguido en los canales de televisión deportivos, no ha dejado de ser el ejemplo para muchos o de motivas a otros. Un claro ejemplo de esto es la imagen que compartió en bikini en Instagram y el mensaje que añadió.

LA FOTO DE SERENA WILLIAMS EN BIKINI

El lunes 12 de febrero, Serena Williams subió una foto a su Instagram en la que aparecía ella vistiendo solo un bikini. Al mismo tiempo, estaba cargando a su hija Adira, quien nació en agosto del año pasado, es decir hace poco más de seis meses.

Esta acción de fotografiarse con poca roa, a sus 42 años de edad y luego de poco tiempo después de su segundo embarazo, es algo que no todas las mujeres hacen debido a que no se sienten cómodas con sus figuras debido a los estándares implantados en la sociedad, muchas veces de manera errónea.

Es por ello que también adjunto un mensaje en el que deja ver que no tiene problema con cómo se ve y lo que puede representar con ello. Con tales palabras, demuestra que sigue inspirando a muchas mujeres.

“Amarse a uno mismo es esencial. Tengo que recordarme ese amor propio a través de todas las diferentes etapas de mi vida. Ahora mismo me encanta que mi cuerpo no sea perfecto para la imagen. Me encanta que huela a leche (materna). Me encanta conocer una nueva versión de mi cuerpo. Es un cambio, pero es un cambio que ha merecido la pena. Así comienza esta semana, sabiendo que eres amada, y que todo empieza contigo”, escribió.

Serena Williams cargando a su hija Adira mientras usa un bikini (Foto: Serena Williams / Instagram)

DATOS PERSONALES DE SERENA WILLIAMS