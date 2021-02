Con un Halftime Show para el recuerdo, los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este domingo 7 de febrero en el Super Bowl LV 2021, desde Florida. Asimismo, como ya es costumbre, en medio de la gran final de temporada de la NFL, The Weeknd hará su aparición en el Raymond James Stadium para presentar el popular espectáculo de mediotiempo del Súper Tazón, que este año tendrá un toque diferente debido a la pandemia por el COVID-19. Al ritmo de sus éxitos como Save Your Tears o Blinding Lights, The Weeknd promete hacer historia en la edición número 55 del Super Bowl en Estados Unidos. Conoce a qué hora y en qué canal ver el Halftime Show aquí.

Puede que The Weeknd sea famoso por sus videos musicales gráficos y sus presentaciones con sangre y violencia, pero el ganador de tres premios Grammy dice que atenuará su actuación para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. El astro del pop dijo que ofrecerá un show apto para toda la familia cuando suba al escenario en el estadio Raymond James este domingo durante la final de la NFL entre los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay en Tampa, Florida. Prometió ser “respetuoso con los espectadores”.

“De todas formas incorporaré algo de la línea argumental. Es una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año”, dijo The Weeknd. “La historia continuará, pero definitivamente la mantendré PG (para público general) por las familias”. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, patrocinado por Pepsi, será diferente este año debido a la pandemia, y The Weeknd dijo que usará distintas partes del estadio, el campo y un “poquito” de su famoso barco pirata enorme, aunque el cantante se abstuvo de dar detalles sobre su número.

¿A qué hora es el Halftime del Super Bowl 2021?

Día: Domingo 7 de febrero

Domingo 7 de febrero Hora: 19:45-20:00 hs (Perú) / 18:45-19:00 hs (México) / 19:45-20:00 hs (Estados Unidos)

19:45-20:00 hs (Perú) / 18:45-19:00 hs (México) / 19:45-20:00 hs (Estados Unidos) Lugar: Raymond James Stadium, Florida

¿Dónde ver en vivo el show de mediotiempo del Super Bowl LV?

Canales del espectáculo con The Weeknd

Perú : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports México : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Chile : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Colombia : ESPN -FOX Sports

: ESPN -FOX Sports Ecuador : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Argentina : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports Bolivia : :ESPN - FOX Sports

: :ESPN - FOX Sports Venezuela : ESPN - FOX Sports

: ESPN - FOX Sports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: CBS -ESPN

Buccaneers vs. Chiefs protagonizan el Super Bowl LV este domingo 7 de febrero en Tampa Bay. Conoce horarios, canales TV y cómo ver el partido en directo online. (Foto: NFL)

Cuando le preguntaron sobre su espectáculo favorito del medio tiempo del Super Bowl, mencionó la actuación de Diana Ross de 1996. La cantante descendió al escenario usando una grúa con luces de bengala, cientos de bailarines dibujaron su nombre en el campo, se cambió tres veces de vestuario y se fue en un helicóptero. “Ese show me hace sonreír”, dijo The Weeknd.

The Weeknd alcanzó la cima de popularidad con el éxito “Can’t Feel My Face”, incluida en su segundo álbum de estudio, “Beauty Behind the Madness”, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, “After Hours”, lanzado en marzo. El año pasado, encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo “Blinding Lights”. También ha ganado Grammys por su álbum “Starboy” y la canción “Earned It (Fifty Shades of Grey)”.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins fungen como productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo que se transmitirá, al igual que el partido, por la cadena CBS. Collins dijo que desea montar un espectáculo en vivo que sea “único y refleje la creatividad que todos le ponemos al proceso para ayudar a traducir la visión inigualable de The Weeknd”.

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el celebrado espectáculo del año pasado de Shakira y Jennifer López.

The Weeknd será la estrella encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl 2021. (Foto: AP)

Super Bowl 2021: la previa del Buccaneers vs. Chiefs

Alguien hará historia el domingo en un Super Bowl con tantas tramas paralelas que bien podrían llenar una temporada de programación televisiva. Tom Brady ya es el rey del Juego de Tronos y busca su séptimo anillo. Patrick Mahomes, el aparente heredero en la dinastía de quarterbacks de elite, busca con Kansas City un segundo título consecutivo —algo que ningún equipo ha logrado desde que Brady guio a Nueva Inglaterra al bicampeonato en las temporadas de 2003 y 2004.

Brady, quien tiene 43 años, disputará su 10mo Super Bowl, pero ahora con un nuevo uniforme, el de los Buccaneers —cuya casa es Tampa Bay. Sí, Tampa, Florida, donde se jugará el partido por el título este año. Así que los Piratas del Caribe tocan puerto. Será la primera vez que un equipo jugará el Super Bowl en su estadio. ”Hay muchas cosas que vienen con el Super Bowl”, explicó Rob Gronkowski, tight end tres veces campeón y que regresó del retiro para reencontrarse con Brady.

Buccaneers vs. Chiefs: pronósticos y apuestas

A lo largo de la historia, Buccaneers y Chiefs se han enfrentado en 13 ocasiones desde aquel primer duelo en noviembre de 1976. La ventaja la tienen los de Tampa con 7 juegos ganados frente a las 6 victorias de los de Kansas. De hecho, el último encuentro entre ambos fue el último 29 de noviembre de 2020 cuando los Chiefs se impusieron por un marcador final de 27-24. It’s show time!

Así pagan las casas de apuestas para el Buccaneers-Chiefs por el Super Bowl LV 2021 (Foto: Depor.com)