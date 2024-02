La esperada gran final de la NFL, el Super Bowl 2024, se aproxima este fin de semana, destacándose como uno de los eventos deportivos más emblemáticos en los Estados Unidos que cautiva la atención de fanáticos alrededor del mundo. En un lado del campo estarán los Kansas City Chiefs, mientras que en el otro los San Francisco 49ers. Aquí encontrarás todos los detalles para seguir este emocionante enfrentamiento, incluyendo la fecha, hora y cómo ver la transmisión en vivo tanto del partido como del show del medio tiempo.

Chiefs y 49ers se enfrentarán en el Super Bowl con el objetivo de asegurarse el campeonato de la NFL y llevarse a casa un nuevo anillo para sus equipos. Ambos equipos están ansiosos por dejarlo todo en el campo y lograr la victoria, sabiendo que solo uno de ellos escribirá su nombre en la historia de febrero.

Los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, están decididos a revalidar su título tras vencer a los Ravens en un partido reñido. Patrick Mahomes lidera al equipo en su cuarta aparición en el Super Bowl en los últimos cinco años, lo que los convierte en favoritos claros para ganar la NFL.

Mientras tanto, los San Francisco 49ers llegaron al Super Bowl después de una emocionante remontada frente a los Lions. A pesar de una desventaja inicial de 17 puntos, el equipo de California, liderado por Brock Purdy, logró recuperarse y ahora sueña con llevarse el campeonato de la NFL esta temporada.

¿Cuándo será el Super Bowl LVIII 2024?

El Super Bowl 2024 se llevará a cabo el domingo 11 de febrero de ese año. La sede para esta edición será el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders de Las Vegas, situado en Paradise, Nevada. Es la primera vez que este estadio albergará la final de la NFL.

Además, será el tercer año consecutivo en el que el Super Bowl se lleve a cabo en la parte occidental de los Estados Unidos, tras las ciudades anfitrionas de Los Ángeles, California en 2022, y Phoenix, Arizona en 2023.

¿A qué hora es el juego Chiefs vs. 49ers?

El Super Bowl 2024, que enfrentará a los Chiefs y los 49ers, se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) . En países como Chile, Argentina, Brasil y Chile comenzará a las 8:30 de la noche, mientras que en México está programado para las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl LVIII 2024?

El enfrentamiento entre los Chiefs y los 49ers estará disponible a través de la señal de FOX Sports en México, así como también por Canal 5 y Azteca 7. En Sudamérica, los aficionados podrán sintonizar el partido a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Recuerda que en Depor te ofrecemos el minuto a minuto y las incidencias del Super Bowl. ¡No te lo pierdas!

Chiefs vs. 49ers se enfrentan en el partido más importante de la NFL. (Foto: Composición)

¿Qué artista se presentará en el show de medio tiempo?

Desde su inicio, el Super Bowl se ha destacado como el escenario más destacado para los artistas. El tradicional espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno mundial, esperado tanto por los fanáticos de la NFL como por los amantes de la música. En la edición de 2024, se ha confirmado quién será el encargado de actuar.

El protagonista del espectáculo de medio tiempo será el reconocido cantante estadounidense Usher . Tanto la NFL como Apple Music han anunciado que el artista de 45 años subirá al escenario para deleitar al público con lo mejor de su repertorio musical. Esta será su segunda aparición en el Super Bowl, habiendo actuado previamente junto a Black Eyed Peas en el Super Bowl XLV.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl comienza después de la conclusión de los dos primeros cuartos del partido. Cada cuarto tiene una duración aproximada de 15 minutos, pero pueden extenderse, lo que puede hacer que la primera mitad se prolongue hasta los 90 minutos. En México, podemos esperar ver el inicio del show alrededor de las 7:00 p.m. , considerando que el partido suele durar alrededor de 3 horas y 12 minutos.

¿Dónde ver el show de medio tiempo?

Como es habitual, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 será transmitido por NBC, ESPN, Fox Sports, CBS y la mayoría de los canales deportivos. También estará disponible en redes sociales y algunos canales de YouTube, especialmente el de la NFL, donde se compartirá todo el contenido oficial. En México, se podrá ver a través de Canal 5 y Azteca 7.

Revisa qué canales transmitirá el mega show de medio tiempo del Super Bowl 2024 y descubre quién será el artista encargado de hacer bailar a miles de espectadores.

¿Quién cantará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl 2024?

Si bien Usher será el protagonista principal del espectáculo, otra destacada artista tomará el escenario para entonar el himno nacional estadounidense. Se trata de Reba McEntire, renombrada cantante y miembro del Salón de la Fama de la música country, con una destacada carrera que le ha valido más de 50 premios.

De esta manera, McEntire se unirá al evento para deleitar a los miles de asistentes y televidentes en la edición de 2024. Recordemos que artistas como Demi Lovato, Pink y Alicia Keys, entre otros, han interpretado previamente “The Star-Spangled Banner” en este evento deportivo de la NFL.

Además, la organización del espectáculo deportivo ha confirmado que Post Malone será el encargado de cantar el tradicional “America the Beautiful”, otro de los himnos patrios que se interpretan antes del himno nacional. Este protocolo ha sido parte del evento desde 2009, con artistas como H.E.R., Jhené Aiko y Babyface, siendo los últimos en interpretarlo antes de la gran final.

¿Cómo será el show de Usher en el intermedio del Super Bowl?

En una entrevista con la revista Vogue, el cantante ofreció un adelanto de su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Las Vegas. El show de Usher promete ser un espectáculo grandioso y sin restricciones de edad, con momentos especiales únicos. El artista expresó su deseo de que todos los que han formado parte de su trayectoria sientan que es una celebración para todos, desde el principio hasta este momento.

El compositor y productor musical reveló más detalles sobre su presentación en la final del Super Bowl, señalando que será un tributo al género R&B. Usher explicó que eligió esta noche específicamente para que el R&B ocupe el escenario principal, destacando tanto la música como la interpretación, la conexión y el espíritu del género. Además, anunció que el cantante Post Malone será responsable de interpretar la emblemática canción “America the Beautiful”.

Aunque aún no se ha confirmado qué éxitos musicales interpretará Usher, es plausible anticipar que su presentación incluirá al menos cinco canciones, entre las cuales podrían estar “Yeah”, “Somebody to Love”, “DJ Got Us Fallin’ in Love”, “U Got It Bad” y “OMG”.

Usher, Reba McEntire y Post Malone será los cantantes del medio tiempo del Super Bowl LVIII. (Foto: Composición).

Chiefs vs. 49ers: pronósticos y cómo llegan al Super Bowl

Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán en el Super Bowl después de asegurar los títulos de la AFC y la NFC respectivamente. Los Chiefs, como campeones defensores, han experimentado un ascenso constante a lo largo de la temporada, avanzando en los playoffs con una sólida defensa y una ofensiva liderada por Mahomes, que ha capitalizado oportunidades cruciales. A pesar de no depender tanto de su poder ofensivo característico, los Chiefs han demostrado su capacidad para superar desafíos en los momentos clave, consolidándose como un equipo experimentado en postemporada.

Por otro lado, los San Francisco 49ers han dominado la temporada regular con un récord impresionante de 12-5, liderando la NFC y siendo considerados amplios favoritos para llegar al Super Bowl. Sin embargo, en los playoffs, han enfrentado desafíos más apretados contra equipos como los Green Bay Packers y los Detroit Lions. La fortaleza de los 49ers radica en su juego terrestre, encabezado por Christian McCaffrey, junto con el talento emergente del quarterback Brock Purdy, quien ha demostrado su valía en momentos cruciales.

El Super Bowl enfrentará a dos equipos con dinámicas contrastantes, donde los Chiefs buscan defender su título y consolidar una posible dinastía, mientras que los 49ers buscan romper una racha de 29 años sin ser campeones y alcanzar el éxito que les permita igualar a los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots como los equipos más ganadores en la historia de la NFL. A pesar de sus enfoques distintos, ambos equipos tienen un objetivo común: conquistar el título del Super Bowl y dejar su huella en la historia de la liga.

¿Quién es el favorito para llevarse el Super Bowl LVIII 2024?

Los 49ers emergen como ligeros favoritos en los mercados de apuestas para conquistar el título en un enfrentamiento que promete redefinir la historia reciente de la NFL. Para los Chiefs, una victoria no solo les garantizaría ser el primer equipo bicampeón desde los New England Patriots en 2003 y 2004, sino que también sería un paso significativo hacia la consolidación de una dinastía destinada a dominar la liga en la próxima década, siguiendo la estela de la supremacía previa de los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick.

Con otro anillo de Super Bowl, Patrick Mahomes igualaría los tres títulos de Troy Aikman y Earl Morrall, mientras que Kansas City alcanzaría su cuarto campeonato, equiparándose así con los New York Giants y Green Bay Packers en el tercer lugar de los equipos más laureados en la historia de la NFL. Por otro lado, una victoria para San Francisco significaría romper una sequía de 29 años sin conseguir un título y alcanzar los seis campeonatos, empatando con los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots como los equipos más exitosos en la historia de la liga.