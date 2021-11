Catalina Zariquiey brilló en campeonato de la Federación Catarinense de Surf en Brasil

La surfista nacional Catalina Zariquiey logró el primer lugar y medalla de oro en la categoría sub 12 en la 2ª Etapa do Circuito Surf Talentos Océano 2021organizado por la Federación Catarinense de Surf en Brasil. “Cata” obtuvo el tercer lugar en la sub 14 y el quinto puesto en la sub 18.

“Muy feliz de terminar así mi estadía en Brasil participando en el Circuito Surf de Talentos Océano 2021 y haber competido con los mejores Surfers juniors de Brasil. Gracias a todos los peruanos por su apoyo y buenas vibras”, indicó Zariquiey a través de sus redes.

Catalina ha estado un total de siete semanas en la parte sur de Brasil, en Florianópolis, Santa Catarina donde ha entrenado con Israel Rocha, surf y físico con Caina de Bem. En este periodo ha aprovechado de participar en los campeonatos amateur que se presentaban con los siguientes resultados:

Surf Kids en Imbituba SC 1 puesto sub 12, Circuito Municipal Garopaba 1 puesto sub 12, Itajai Open de Surf, 3 puesto categoría damas open. Kids and Kings Joaquina SC 1 puesto sub 12, Circuito Paranaense du surf, 3 puesto Damas Open y Surf Talentos Oceano 1 puesto sub 12, 3 puesto sub14 y 5 puesto sub 18.

Es importante que este ha sido un campeonato prime con la participación de los mejores surfistas junior del sur de Brasil y Catalina hizo el mejor tercer sumatorio y tuvo la cuarta mejor ola del evento.

“Cata” ahora regresa a Lima para este fin de semana participar en los campeonatos nacionales que empiezan este fin de semana en la Playa Redondo en Miraflores.