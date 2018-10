El equipo peruano continúa presente en el Mundial Junior de Surf , que se viene desarrollando en Huntington Beach, California, y que tiene dos divisiones (Sub 18 y Sub 16). El martes, cinco tablistas nacionales accedieron a la tercera ronda del repechaje.

En varones, Gabriel Vargas clasificó en la categoría Sub 18. Esto gracias a los 9.67 puntos que convirtió. Asimismo Raul Ríos, en la categoría Sub 16, con un puntaje acumulado de 11.17. Su hermano Juan Diego deberá competir el miércoles para poder acompañarlo.



Por su parte, en la rama femenina, Arena Rodríguez pasó al repechaje 2, en la categoría Sub 18, con 6.17 puntos. En la misma división, Kalea Gervasi convirtió 4.27.

Cabe señalar que Jhonny Guerrero, Lucas Pérez (Sub 18), Amaru Rodríguez (Sub 16), Daniella Rosas y Sol Aguirre (Sub 16) siguen en competencia dentro del Main Event del torneo.