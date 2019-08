Vania Torres: "Estar tan cerca del oro y que se me haya escapado... Me ha matado" [VIDEO]

Estuvo muy cerca. Vania Torres se quedó con la medalla de plata en la modalidad de Surf Stand Up Paddle en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 , luego de darlo 'todo en la cancha'. La peruana no pudo evitar su tristeza, pues tuvo un performance exitoso durante su heat.

"Obtener medalla de plata es increíble. Yo sé que estar tan cerca del oro y que se me haya escapado de las manos es... Me ha matado. Se corrió y se dio todo en la cancha", manifestó Vania, trasdisputar la final en Surf Stand Up Paddle.

Vania habló de la importancia del apoyo de las instituciones al surf. "Gracias al IPD, a la Federación por apoyarnos tanto, porque lo necesitamos. El deportes del surf tiene mucho más que darles. Vamos por más. Esto es solo el comienzo", agregó.

La tristeza de Vania Torres al término de su heat. (Video: Latina TV)

No obstante, no pudo ocultar su congoja, pues estuvo muy cerca de ganar la medalla de oro en esta disciplina. Incluso, al salir del agua, se quebró y esperó algunos minutos para declarar a los medios.

La medalla de oro se la quedó la colombiana Isabella Gómez, quien obtuvo un total de 10.73, mientras que la peruana obtuvo un puntaje de 9.94.

