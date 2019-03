Miguel Tudela: "Fue difícil no poder pelear el cupo a Lima, pero ahora mi objetivo es Tokio 2020"

Cuando habla de sus compañeros, Miguel Tudela no escatima elogios. A cada uno, además, le encuentra una virtud particular. En cambio, cuando se refiere a sí mismo hace una pausa. Se contiene. Piensa su respuesta. Como si nuevamente lo frenara su rodilla derecha, que resistió a dos roturas –del ligamento cruzado y del menisco– en menos de cuatro meses. Como si no fuese el peruano mejor ubicado en el ranking mundial QS.

“Lo más difícil es el tema psicológico. Los campeonatos te ayudan a empujar un poco más, y es ahí donde pude tirar ese aéreo que me dio el pase a los octavos de final”, sostiene Miguel, quien días atrás, en un heat ante el N°4 del mundo (Italo Ferreira), venció sus miedos e hizo la maniobra más arriesgada desde que su rodilla se recuperó. Un aéreo 360 casi perfecto, que le valió 1550 puntos en el QS 6000 de Pernambuco, en Brasil.

Enorme resultado, y mucho más si se toma en cuenta que recién en diciembre volvió al mar, y que ese fue solo su segundo torneo tras llegar a semifinales en un QS 3000 de Hawaii. Esos 2730 puntos lo colocan en el puesto 16 de la Qualifying Series, la división previa al Tour Mundial, en el que participan los mejores 32 del mundo y que año a año marca su objetivo. Para ser promovido, necesita acabar el 2019 en el Top 10 del ranking QS.

¿De qué manera avanza Miguel Tudela, heat a heat, hacia la realización de su sueño? “Mi estrategia es agarrar dos olas rápido e intentar sacar dos buenos scores. Para ello tengo un buen repertorio de maniobras, pero siempre intento algunos aéreos, que es lo que más puntos te da”, revela, y enseguida complementa: “He aprendido a estar más relajado, a pensar más en mis fortalezas y no tanto en contra quién compito […] Cuando empecé me sentía inferior a los mejores, pero con los años aprendí a fortalecer mi cabeza y decir ‘Soy igual que ellos’”.

No se ha dado cuenta, pero su tono de voz, pausado y dubitativo al inicio, ha sido desplazado por uno más sólido y determinado, como su surfing: “Soy igual que ellos”.

El aéreo 360 que le dio el pase a los octavos de final en el QS 6000 de Brasil. (WSL) El aéreo 360 que le dio el pase a los octavos de final en el QS 6000 de Brasil. (WSL)

Adiós Lima, ¿hola Tokio?

El tiempo no se recupera, y Miguel parece entenderlo al hablar de los Juegos Panamericanos. Lesionado, se perdió el clasificatorio a Lima 2019. Fue difícil no cumplir uno de los objetivos trazados el año pasado, pero el sol no se ha puesto para él, y su nueva meta va más allá.

“Venía como candidato a pelear ese cupo. Fue un bajón, pero así son las lesiones y me toca apoyar a Lucca y a Alonso desde afuera […] Como no clasifiqué a los Panamericanos, entrar al Tour Mundial puede darme el boleto a Tokio 2020. Y si no es por ahí, lo buscaré a través del Mundial ISA”, asegura, esta vez completamente resuelto, aunque pausado igual. No porque dude, sino para remarcar, vociferar casi: el Perú tiene a un surfista con la calidad suficiente para representarnos en los Juegos Olímpicos.

* Miguel Tudela viaja el jueves 7 de marzo a Australia. Junto a su hermano Tomás, Alonso Correa y Lucca Mesinas, competirán en dos QS 6000 allá. ¿Quieres saber qué opina Miguel sobre ellos y quiénes lo inspiran? Ve arriba, dale clic al video y llega hasta el final.

Miguel Tudela, surfista nacional. (Video: Franco Anaya)

►WWE: sigue las incidencias del SmackDown Live previo a Fastlane 2019



► Se fue un grande: leyenda de la WWE, King Kong Bundy, falleció a los 61 años



► Conoce más de Claudia Suárez, la raqueta número uno del país y nuestra máxima exponente en Frontón para Lima 2019



► Con el regreso de The Shield y Becky Lynch: repasa todos los resultados del Raw de Filadelfia