Sofía Mulanovich sobre Tokio 2020: "Clasificar por el Mundial ISA será el camino más difícil, pero el más dulce" [VIDEO]

A pesar del cansancio y las más de 20 horas de viaje de regreso a Lima, Sofía Mulanovich no pierde la alegría. Es el efecto tras el título del Mundial ISA, que le devolvió la sonrisa que, por un momento se le ‘borró’ por no haber clasificado a Lima 2019.

Con 36 años, Sofía sabe que volvió al circuito profesional con un objetivo: llegar a los Juegos Olímpicos. Y si el destino le pone el camino más difícil, lo atravesará de la mejor forma: surfeando. Así lo dejó saber en una entrevista con Depor.

Ha pasado más de una semana desde que ganaste el Mundial en Japón, ¿qué decir de este título?

Este campeonato ISA ha sido el de mayor nivel en la historia, estaban todas las surfistas del élite mundial. Por eso, el Mundial fue espectacular, además todas las cosas que me pasaron lo hizo mágico y dramático. Pasó de todo.

Realmente, Sofía te pasó de todo, desde una tabla rota hasta problemas con la pita que une la tabla en la final. ¿Cómo manejaste la situación?

En todo el evento me sentí conectada con el mar, calmada y cuando pasaron ese tipo de cosas no me asusté, no sentí ningún tipo de angustia, simplemente creía que todo lo que estaba pasando era por algo. Definitivamente fue verdad porque justo después de haber recogido la tabla en la orilla me metí al mar y agarré mi mejor ola.

Sofía Mulanovich conquistó el título del Mundial ISA en Tokio con un puntaje de 13.8. (Getty Images) Sofía Mulanovich conquistó el título del Mundial ISA en Tokio con un puntaje de 13.8. (Getty Images) Getty Images

¿Antes te había pasado algún problema similar?

Sí se me debe haber roto la tabla alguna vez, pero creo que no me ha pasado tantas cosas en un solo evento (risas).

Sirvió de anécdota, porque al final lograste la victoria..

Es mi tercer título mundial ISA y definitivamente es el más dulce, estoy más que feliz con este título, después de haber dejado de competir por mucho tiempo y hacerlo ante competidores de alto nivel, todo salió perfecto. Fue mágico.

Más allá de la edad, ¿qué de diferente hay entre la Sofía Mulanovich del 2004 y la de ahora?

Yo creo que han sido dos formas distintas de ganar. En 2004 era mucho más vehemente, solo pensaba en ganar y tenía mucha ambición. Ahora es distinto, siento que mi triunfo ha sido gracias a la calma y paciencia. Eso ha sido lo que me ha hecho ganar.

Volviste al surf de forma profesional por dos razones: estar en Lima 2019 y en Tokio 2020. ¿Cómo fue no clasificar a los Juegos Panamericanos?

Sí de hecho no clasificar a los Panamericanos fue un pequeño 'bajón' para mi, porque era la manera mas fácil de hacerlo, solo la región y en casa en Punta Rocas, había varios factores que la hacían la mejor manera, pero no se pudo. He entendido que todo ha sido por algo, que ahora tengo que clasificar de la manera más difícil, mediante los campeonatos ISA, pero a veces lo más difícil también te da la victoria más dulce. Haré lo que mejor hago: surfear.

¿La meta es revalidar el título en el Mundial ISA del próximo año (que sería en marzo) o quedar entre las seis mejores?

Sí, la meta es estar dentro de los seis primeros.

La idea es tener a dos peruanas en Tokio 2020, Daniella Rosas y tú, Sofía

Sí, lo ideal es tener a dos hombres y dos mujeres en los Juegos Olímpicos. Va a ser un lindo año, vamos a estar motivados y pase lo que pase, vamos a estar bien representados en Tokio 2020.

Sofía Mulanovich tiene tres títulos mundiales de ISA: en 2004, 2010 y 2019. (Video: Depor)

