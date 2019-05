Royner Navarro, ciclista de ruta: "Antes competíamos para terminar la carrera, hoy lo hacemos por una medalla"

El ciclismo nacional no se podía quedar atrás y, así como el tiro, la vela y la marcha atlética, ya consiguió un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Royner Navarro fue el encargado de lograr tal hazaña. Pero no lo hizo solo. Fue un trabajo en equipo, de un sexteto en el que también estuvieron Hugo Ruiz, Alonso Gamero, Alaín Quispe, César Garate y Renato Tapia.

Los seis ciclistas peruanos participaron el último fin de semana en el Campeonato Panamericano de Ruta Hidalgo 2019, en México, y tras una notable carrera en la categoría élite, Royner se ubicó en el cuarto lugar. Un problema en su llanta delantera impidió que se cuelgue una medalla.

Sin embargo, su puesto le dio al Perú el boleto dorado para Tokio 2020. Solo tres países podían clasificar -los que se pararan en el podio-, pero Ecuador puso a dos: al campeón Jefferson Cepeda y al tercer puesto Segundo Navarrete, mientras que Colombia metió al subcampeón Julio Camacho. Como los organizadores solo iban a entregar un cupo por país, el tercero se corrió para la rojiblanca.

"Me apena no haber subido al podio. Lo dimos todo. Y yo me quedo con esa alegría de haberlo dado todo", le dijo Navarro a Depor en una entrevista telefónica. "Pero también estamos contentos por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Eso sinceramente me motiva más y demuestra que nada es imposible. El ciclismo peruano está avanzando a pasos agigantados. Antes, competíamos para terminar la carrera, ahora lo hacemos por una medalla", agregó el ayacuchano de 26 años.

Royner Navarro llegó en el cuarto lugar del Panamericano de Ciclismo de Ruta. (Federación Deportiva Peruana de Ciclismo) Royner Navarro llegó en el cuarto lugar del Panamericano de Ciclismo de Ruta. (Federación Deportiva Peruana de Ciclismo)

Aunque Royner ganó el cupo, no es seguro que irá a sus manos. "El cupo viene a la selección de Perú. No me lo dan a mí directamente. El que vaya a Tokio 2020 será el ciclista que esté mejor preparado. Es un evento importante al que no podemos ir a pasear. Si para ese momento alguien está física y mentalmente mejor que yo, debe ir. Pero por ahora todos debemos seguir trabajando", explicó.

Con este resultado, Perú vuelve a una cita de ciclismo de ruta en unos Juegos Olímpicos. La última vez participó Ramón Zavaleta en Los Angeles 1984.

La satisfacción también es por el gran desempeño de la delegación peruano en el torneo mexicano. "Entre todos los países participantes. Perú ha tenido la mayor presencia. Toda la carrera hemos estado entre los primeros. Incluso, en un momento, el narrador dijo: 'Se están reproduciendo los peruanos'", cuenta emocionado Gustavo Matus, presidente de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo.

Royner pudo ganar una presea, pero sufrió un infortunio, de esos que le pasan a los deportistas para ponerlos a prueba. Faltaba poco más de una vuelta para culminar la carrera y el peruano estaba liderando junto a otros cuatros ciclistas. De repente la mala suerte arribó y un rayo del aro delantero de su bicicleta se rompió. Navarro, en un principio obstinado, no quiso detenerse, pero finalmente cedió. "En ese momento pagué todos mis pecados", dice riendo.

El equipo peruano que corrió el Campeonato Panamericano de Ruta Hidalgo 2019. (Federación Deportiva Peruana de Ciclismo) El equipo peruano que corrió el Campeonato Panamericano de Ruta Hidalgo 2019. (Federación Deportiva Peruana de Ciclismo)

Bajó de su vehículo de dos ruedas y se montó sobre la bicicleta de repuesto de la delegación peruana. Pero no se sentía cómodo, así que regresó con su bici, a la que ya le habían puesto nuevos aros. Perdió valioso tiempo. Y aunque salió apurado para alcanzar a los que encabezaban la carrera, no pudo hacerlo. Solo superó al que en ese momento se encontra cuarto, al mexicano José Prado, y así se fue solo hasta la meta.

"Sin ese desperfecto no sé qué hubiese ocurrido. Quizá también hubiese llegado cuarto, pero habría sido un cuarto lugar peleado", se lamenta Royner, pero sabe que tiene que dejar esa experiencia atrás y seguir adelante, como cuando pedalea en su bicicleta.

Lo que más remarca es que sus últimas carreras le han dejado grandes aprendizajes. Y no solo a él, sino a todo el equipo. "Con el grupo, sabemos que trabajando juntos, podemos obtener buenos resultados. Y cada integrante de la selección está convencido de esto. No es la primera vez que tenemos un gran desempeño. Lo hicimos en Guatemala, en San Juan (Argentina), en Uruguay y ahora en México. Si seguimos así, las cosas van a salir mejor".



"Ahora quiero hacer una pausa, descansar y disfrutar unos días con mi familia. Luego, volveré a sentarme con los entrenadores (Arlex Mendez y Alberto Cabrera) y planificaremos los próximos objetivos". Uno de ellos son los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pero, primero, el equipo nacional de dos ruedas debe correr en julio La Vuelta a Venezuela.



[AUDIO] Royner conversó con Depor después de conseguir el cupo peruano para Tokio 2020 en ciclismo de ruta. (FOTO: Facebook Royner Navarro)

