Con la moral en alto y el ánimo a tope, un grupo de destacados paratletas que brillaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, fueron inmunizados contra el COVID-19 como parte del Nuevo Plan Nacional de Vacunación que se ejecuta en nuestro país. Una de ellas fue la medallista de Lima 2019, Dunia Felices, quien actualmente lucha por clasificar a Tokio 2020.

“Creo que -vacunarme- es el mejor regalo. En una semana me iré al extranjero a competir. Ahora me siento más segura. Me voy más tranquila. Me siento feliz por este día”, asevera Felices, quien se encuentra próxima a participar en una competencia internacional en Berlín, Alemania, en donde buscará mejorar su marca en 50 metros mariposa y lograr la anhelada clasificación a los Juegos Paralímpicos.

Otro paratleta que también se mostró muy entusiasta al ser partícipe de esta jornada de vacunación, fue John Quispe, renombrado integrante de la Selección Nacional de Goalball. “Entrenamos una hora los lunes, miércoles y viernes, aquí . Estamos muy contentos, felices, por haber retomado nuestra preparación física ya que veníamos haciéndolo vía Zoom. Ahora con la vacuna, pues tenemos mayor confianza con nosotros mismos”, destacó.

Agregó que, aunque no puede ver, vive cada día con intensidad y agradece el trato amable recibido por parte de los Voluntarios de Lima 2019 en las sedes administradas por el Proyecto Legado. A su turno, John Pérez, integrante de la Selección Peruana de Para Powerlifting así como de la Selección Peruana de Futsal Talla Baja, dijo sentir mucha emoción por la vacuna recibida.

“Feliz, encantado de ser vacunado. Me siento orgulloso de lo que soy y doy de mí lo mejor para representar a mi país”, refirió muy optimista, pensando ya en sus próximas competencias a desarrollarse en octubre próximo en Brasil.

El Ministerio de Salud (MINSA) dispuso, desde el 21 de mayo, la vacunación contra el COVID-19 para personas con enfermedades raras y huérfanas, garantizándoles el derecho a recibir atención prioritaria por considerarse personas de alto riesgo.