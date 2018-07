El Tour de Francia 2018 disputará este viernes (8:15 am, hora peruana, vía ESPN 3) su Etapa 19 entre las localidades de Lourdes y Laruns. Serán 200 kilómetros de recorrido, donde el colombiano Nairo Quintana (Movistar) arrancará en el puesto 5 de la general.

Arnaud Demare (Groupama - FDJ) ofreció a Francia su tercera victoria en el actual Tour de Francia, imponiéndose al esprint el último jueves en Pau, después de las dos etapas ganadas en la montaña por Julian Alaphilippe.

En una decimoctava etapa llana de 171 km, con salida en Trie Sur Baise, en la que el galés Geraint Thomas (Sky) no tuvo problemas para mantener el maillot amarillo, Demare sumó su segundo triunfo en la ronda gala, después haber ganado la cuarta etapa en 2017, en Vittel.

El susto de la anterior jornada del Tour de Francia se lo llevó el colombiano Nairo Quintana, con una caída a 104 km de la meta, en la que se vieron afectados varios ciclistas, entre ellos el británico Adam Yates.

Nairo Quintana se pudo reincorporar al pelotón tras cambiarse la camiseta debido a las rozaduras que sufrió en el brazo, hombro y rodilla izquierdos, de las que fue atendido por los médicos del Tour.

"He tenido una caída lamentable. Estoy un poco jodido, un tobillo, el hombro y este dedo que también me había golpeado ayer. Pero espero que no sea nada, para el viernes hacer la etapa muy bien", afirmó el ciclista del Movistar en la meta. El médico de su equipo, Jesús Hoyos, descartó una lesión del ciclista colombiano.



Fuente: AFP