El Tour de Francia 2018 llega este domingo a Millau para la etapa 15 de la carrera (8:15 am/ESPN 3). El británico Geraint Thomas es líder de clasificación (58h10m44s); mientras que Nairo Quintana es el mejor colombiano en carrera, en el puesto ocho de la general, a cuatro minutos del primero.

En la fase anterior, el español Omar Fraile consiguió la victoria al imponerse en Mende, por delante del francés Julian Alaphilippe. El líder Thomas se quedó a 20 minutos del ganador a una decena de kilómetros de la meta, pero sigue estando arriba en la clasificación.

"Solo me vi ganador a 200 metros de la meta. Sabía que Julian Alaphilippe venía muy rápido y que si me agarraba antes de los últimos 300 metros me iba a ganar" , señaló el español Omar Fraile.

En la general, Thomas conserva su ventaja de 1m39s sobre Froome y de 1m50s respecto a Dumoulin. Mientras que Mikel Landa se mantiene sexto, aunque ahora a 3m42s, y el colombiano Nairo Quintana sigue octavo, a 4m23s.



"Si Chris y yo corremos el uno contra el otro, pareceríamos estúpidos" , señaló Thomas. "La subida fue difícil, pero estamos muy satisfechos de nuestro resultado" , añadió.



Chris Froome también terminó feliz con lo acontecido en la etapa. "El final era muy duro, solamente 3 kilómetros, pero explosivos. Geraint y yo estamos bastantes contentos" , recalcó el británico.

FUENTE (AFP)