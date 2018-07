El Tour de Francia 2018 llega este miércoles a Bagneres de Luchon para la etapa 15 (8:15 am/ESPN 3). El británico Geraint Thomas es líder de clasificación (68h12m1s); mientras que Nairo Quintana es el mejor colombiano en carrera, en el puesto ocho de la general, a cuatro minutos del primero.

En la fase anterior, el francés Julian Alaphilippe consiguió la victoria al imponerse por delante del español Gorka Izaguirre. El líder Thomas se quedó a ocho minutos del ganador a una decena de kilómetros de la meta, pero sigue estando arriba en la clasificación.

"Siento una inmensa alegría. No tengo palabras. No me lo puedo creer. Es algo de locos" , dijo un Alaphilippe muy feliz, tras ganar la etapa de 218 km con salida en Carcasona y final en Bagneres de Luchon.

En la general, Thomas conserva su ventaja de 1m39s sobre Froome y de 1m50 respecto a Dumoulin. Mientras que Mikel Landa se mantiene sexto, aunque ahora a 3m42s, y el colombiano Nairo Quintana sigue octavo, a 4m23s.

"Obviamente me gustaría ganar, pero lo importante es que lo hagamos uno de los dos del equipo. No vamos a pelear el uno contra el otro y dejar ganar a Dumoulin. Sería un desastre" , dijo Thomas, compañero de Froome en el Team Sky.