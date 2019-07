Tour de Francia 2019 -Etapa 19 EN VIVO: sigue la carrera de ciclismo con Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán

Tour de Francia 2019 EN VIVO sigue el recorrido desde Saint Jean de Maurienne hasta Tignes. La Etapa 19 iniciará a las 6:55 a.m. (horario peruano) y la transmisión estará a cargo de ESPN 3.

La segunda etapa en los Alpes, decimonovena del Tour de Francia, se disputa este viernes 26 de julio entre Saint Jean De Maurienne y Tignes, donde espera la meta en alto tras 7,4 kilómetros de ascenso al 7 por ciento. Antes, el coloso más elevado, el Iserán, de categoría especial, de 12 kms al 5,6 por ciento de pendiente media.

La Etapa 18 tuvo como ganador al colombiano Nairo Quintana

(Movistar), quien volvió a la victoria. El sudamericano todavía puede soñar con el podio, ya que le separa 2.19 del podio que sigue liderando el francés Julian Alaphilippe.

Quintana resucitó firmando a lo grande su tercera victoria en el Tour, recuperando galones y opciones en la general tras una enorme exhibición en el Galibier, donde voló para llegar solo, eufórico, con rabia, rubricando una fuga numerosa que tuvo íntimo desenlace en la recta de meta.

Primera victoria del Movistar en el Tour. Quintana resucitó y vuelve a soñar "con la posibilidad de que alguno del equipo suba al podio". El boyacense, ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, volvió a brillar en el Tour, donde tiene dos segundos puestos y un tercero. Falta el primero, pero ese sueño parece inalcanzable.

Por otra parte, brilló Egan Bernal fue el más fuerte entre los favoritos y con otro ataque logró la segunda plaza de la general tras aventajar en 30 segundos al grupo de su compañero Geraint Thomas, Mikel Landa, Alaphilippe, Pinot, Kruijswijk y Urán.

Resistió Alaphilippe sufrió en el Galibier, pero en el descenso enlazó y aún atacó bajando. Un líder duro que impone algo más que respeto. Se hace fuerte en lo más alto del podio, seguido por Bernal a 1.30 minutos, Thomas a 1.35. Kruijswijk a 1.47, Pinot a 1.50, Buchmann a 2.14, Quintana a 3.54 y Landa a 4.54.

Tour de Francia: horarios de la Etapa 19

Perú 6:55 a.m.

Ecuador 6:55 a.m.

Colombia 6:55 a.m.

México 6:55 a.m.

Bolivia 7:55 a.m.

Paraguay 7:55 a.m.

Chile 7:55 a.m.

Venezuela 7:55 a.m.

Argentina 8:55 a.m.

Uruguay 8:55 a.m.

Brasil 8:55 a.m.

España 1:55 p.m.



