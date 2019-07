AHORA Tour de Francia 2019 - Etapa 9 EN VIVO: sigue EN DIRECTO la carrera entre con Egan Bernal y Nairo Quintana ONLINE

Tour de Francia 2019 EN VIVO y EN DIRECTON ONLINE: sigue la carrera de ciclismos de ruta cuya Etapa 9 se disputará entre Saint-Étienne y Brioude este domingo 14 de julio desde las 7:00 a.m. (hora peruana). Los ciclistas colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán saldrán con todo en esta etapa que tiene 170,5 kilómetros. La TRANSMISIÓN AHORA LIVE estará a cargo de ESPN 3.

Tour de Francia - Etapa 9: horarios

México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) recuperó el maillot amarillo del Tour de Francia, este sábado en Saint-Etienne, al término de una vibrante octava etapa ganada por el belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal), héroe de una larga escapada.



Alaphilippe atacó durante la ascensión de la última cota, a 13 kilómetros de meta, y fue seguido por su compatriota Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Los dos franceses cruzaron la meta a solo 6 segundos del vencedor del día.



El movimiento de Pinot tuvo premio, sacó 20 segundos a todos sus rivales en la clasificación general y se colocó tercero en la general, primero de los aspirantes a la victoria final, con 19 segundos de ventaja sobre el galés Geraint Thomas (Ineos), defensor del título.



"Esperé este momento todo el día porque tenía buenas piernas, lo notaba", celebró Pinot. "Estoy en muy buena forma, pero quedan todavía dos semanas", añadió.

El domingo, la etapa cuenta con una subida exigente a los 36 kilómetros pero con un final bastante menos difícil para concluir en la localidad del ciclista galo Romain Bardet.



Alaphilippe partirá con una ventaja de 23 segundos sobre Ciccone y 53 sobre Pinot.

FUENTE: AFP

► Perú en el Mundial Sub 20 de Vóley: ¿cuáles son sus posibilidades de clasificar a la siguiente etapa?



► ¡Han dado la sorpresa! Así se encuentra la selección juvenil de vóley en el Grupo B del Mundial Sub 20 México 2019



► Federer vs. Djokovic EN VIVO: chocan en la Cancha Central del All England Club por la final de Wimbledon 2019 vía ESPN



► ¡Siguen invictas! Selección peruana de vóley consiguió su segundo triunfo en el Mundial Sub 20 al vencer a Egipto