Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 21 entre Fuenlabrada y Madrid

Vuelta a España 2019 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Sigue etapa 21 de la carrera que se disputará este domingo 15 de septiembre, desde las 10:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 106.6 kilómetros entre las ciudades de Fuenlabrada y Madrid.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Fuenlabrada. En el camino atravesarán las ciudades de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Getafe, Madrid: Avenida del Mediterráneo, Plaza del emperador Carlos V, Paseo del Prado, Fuente de Neptuno. Primer paso por la línea de meta: Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Paseo de Recoleros, C/ Alcalá, C/ Gran Vía, Plaza del Callao, C/ Gran vía, C/ Alcalá, Paseo del Prado, Paseo del Prado, Plaza de Cibeleste.

El esloveno Tadej Pogacar (Emirates) ganó la vigésima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Arenas de San Pedro y la Plataforma de Gredos, de 190,4 kilómetros, ý ascendió al tercer puesto del podio, mientras que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) es el virtual ganador de la 74 edición de la carrera.

Tercera etapa para el joven Pogacar, de 20 años, merced a un ataque lejano que le permitió presentarse en solitario en la inédita cima de la Plataforma de Gredos con un adelanto de 1.33 sobre un grupo dirigido por Alejandro Valverde, que salvó la segunda plaza, y de 1.56 respecto a Nairo Quintana, quien quedó fuera del podio.

Primoz Roglic se proclama vencedor virtual de la Vuelta y subirá a lo más alto del podio de Madrid, escoltado por Valverde, a 2.33 y de Pogacar, a 2.55.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 21

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

Chile 12:00 m.

España 5:00 p.m.



Fuente: EFE

