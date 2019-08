Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 4 entre Cullera y El Puig con Miguel Ángel López y Nairo Quintana 

Vuelta a España 2019 EN VIVO: sigue etapa 4 de la carrera que se disputará este martes 27 de agosto, desde las 06:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 188 kilómetros entre las ciudades de Cullera y El Puig.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Cullera. En el camino atravesarán las ciudades de Favara, Llaurí, Corbera, Alcira, Algemesí, Almusafes, Benifayó, Real de Montroy, Cheste, Villamarchante, Ribarroja de Turia, L'Eliana, Bétera, Cuart de les Valls, Faura, Puerto de Sagunto, Puzol y Rafelbuñol. Hasta llegar a la meta en El Puig.

El irlandés Nicolás Roche continúa en la cima de la Vuelta a España. Los colombianos Nairo Quintana y Rigoberto Urán son los siguientes en la clasificación general a dos y ocho segundos, respectivamente.

El irlandés Sam Bennett se impuso al esprint en la tercera etapa de la Vuelta a España, disputada entre Ibi y Alicante, de 188 kilómetros, en la que su compatriota Nicolas Roche mantuvo el jersey rojo de líder.

Bennet, de 28 años, se mostró implacable y levantó los brazos por duodécima vez en la temporada con un tiempo de 4h.25.02, a una media de 42,6 kms/hora, por delante del belga Edward Theuns y del esloveno Luka Mezgec. La cuarta plaza fue para el español Jon Abersturi.

"Es muy especial que Sam Bennett haya ganado y yo sea líder de la general. Anoche, Sam y yo nos estuvimos mandando mensajes y le dije: 'Tienes que ganar’”, declaró el líder Nicolas Rochea a los medios.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 4

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

México 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Paraguay 7:00 a.m.

Chile 7:00 a.m.

Venezuela 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Brasil 8:00 a.m.

España 1:00 p.m.



Con información de EFE

► EN DIRECTO Medallero ONLINE Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO: averigua AQUÍ cómo va la tabla de preseas



► El argentino no pudo: Pablo Carreño venció a Guido Pella en la primera ronda del US Open 2019



► Ya está muy cerca de la victoria: Roger Federer se llevó el tercer set con este gran punto en el US Open 2019 [VIDEO]



► ¡Demoró 10 minutos! Así Roger Federer cerró el segundo set ante el indio Sumit Nagal [VIDEO]