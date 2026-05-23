El histórico triunfo de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo sigue generando repercusión en el tenis peruano y mundial. Uno de los que se pronunció sobre este importante logro fue Pablo Arraya, extenista nacional y una de las grandes leyendas del deporte blanco en el país. El exjugador conversó con Depor en exclusiva y analizó lo que representa esta conquista para el presente y futuro del tenis peruano.

La actuación de Buse en Hamburgo ha sido considerada como uno de los resultados más importantes para el tenis peruano en los últimos años. Su rendimiento durante el torneo despertó ilusión entre los aficionados, quienes ven en el joven tenista a una figura capaz de devolver al Perú a los primeros planos del circuito internacional.

Arraya, quien también supo conquistar títulos ATP durante su destacada carrera profesional, destacó la personalidad y fortaleza mental mostrada por Buse a lo largo del torneo. Además, resaltó la importancia de volver a tener a un peruano compitiendo y ganando en la élite del circuito internacional. Sus declaraciones reflejan la emoción y expectativa que existe alrededor del joven tenista nacional.

El extenista peruano se encuentra actualmente en Hamburgo, Alemania, y fue testigo en cancha del histórico primer título ATP conseguido por Ignacio Buse. Incluso, mientras compartía una cena tras la jornada, conversó en exclusiva con Depor y no ocultó su entusiasmo por el momento que atraviesa el joven peruano, a quien ve preparado para seguir creciendo en el circuito profesional.

“Buse es un deportista privilegiado, no solamente por su talento, sino también por su entrega al trabajo y a todo lo que incluya llegar a ser el mejor profesional posible. Nutrición. flexibilidad, gimnasio, descanso, inteligencia emocional, etc.”, fueron las primeras palabras de Arraya a este diario.

El extenista también remarcó que el crecimiento de Ignacio Buse no es producto de la casualidad, sino de un proceso de preparación constante y disciplina diaria. Según explicó, el compromiso que demuestra fuera de las canchas es igual de importante que el nivel que exhibe en competencia.

Arraya considera que Ignacio Buse atraviesa un momento de consolidación y que tiene el potencial para seguir subiendo en el ranking ATP y enfrentarse de igual a igual con los mejores tenistas del mundo.

“Definitivamente tiene posibilidades de seguir escalando en el ranking, ya que ha mejorado mucho especialmente en estos últimos tres meses. Sería iluso de mi parte ponerle un techo después de haber un lado un torneo de tanta importancia. Ahora se vienen Roland Garros, Wimbledon y 10 o 12 años más de tenis profesional, en el que le está demostrando que está listo para luchar contra los mejores”, sentenció.

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