Ignacio Buse arrancó la primera semana de marzo en una nueva mejor posición en el ránking mundial: 63° ATP, en la previa de su debut en la etapa de clasificación de Indian Wells, en su debut en un Másters 1000 y en un torneo considerado por muchos como el ‘quinto Grand Slam’. El ‘Colorado’ ilusiona a los seguidores del tenis en el Perú porque este año comenzará a competir en los mejores torneos del circuito y podría seguir escalando en el ranking. Pablo Arraya, Top 30 del mundo en su momento y exentrenador de ‘Nacho’, sigue de cerca la evolución del tenista de 21 años y le augura un buen futuro en esta entrevista con Depor.

Pablo, ¿cómo estás? Muchos se han emocionado en los últimos días con la actuación de Ignacio Buse en el circuito.

Muy bien y exactamente, como dices tú, porque ya tenemos a un jugador que lo vamos a poder ver casi todas las semanas, compitiendo contra los mejores del mundo, finalmente tenemos un jugador ATP que no solamente promete, sino que ya está cumpliendo las expectativas, ganándole, entre otros, a un jugador que el mismo Roger Federer lo pronosticaba como el jugador que le va a dar la seguidilla a Alcaraz y a Sinner. Este es el número uno de Brasil, Joao Fonseca, y la verdad es que Buse dominando, jugando cada vez mejor y nos hace soñar a todos.

¿Qué tuvo de positivo y de diferente ‘Nacho’ en Río para poder conseguir buenos resultados a comparación, por ejemplo, del cierre de temporada el año pasado?

Bueno, él viene en subida. Yo lo sigo desde muy chico, venía a la academia cuando yo estaba en Miami a los 12, 13 años, y me acuerdo desde esa época el problema era de que crezca, porque era muy chiquito, era redondito, era gordito, y nosotros lo estirábamos mucho, pero no teníamos todavía conciencia del nivel de tenis que él quería llegar, porque él básicamente estaba cumpliendo sus propios sueños. El año pasado tuvo un muy buen año a través de los Challengers, le fue muy bien, en Perú él sintió la presión por primera vez de no sentirse cómodo siendo el favorito, y no jugó especialmente bien, pero terminó el año bastante bien con las finales de Montevideo. De ahí vino esa lesión que parece de que por pocos milímetros pudo haber sido una cosa terrible, porque fue el tendón de Aquiles, supuestamente, esto es lo que a mí me ha llegado, no he confirmado todavía con sus entrenadores, que son amigos míos, pero fue una lesión muy parecida a la que tuvo Holger Rune, un jugador que se va a perder todo el año, que estaba entre los 10 mejores del mundo, en el tendón de Aquiles.

Pero él fue un micro corte y gracias a Dios se pudo recuperar, tal es así que por eso no jugó en la Copa Davis en Alemania, porque el frío comprime los músculos, comprime los tendones, además de que tener que competir en cancha dura, por eso se ha rehabilitado, jugó bien en Argentina volteando un partido completamente perdido con Passaro, con Báez la verdad es que no tuvo mucha oportunidad, pero en Río vino con mucha confianza y eso es lo que lo que dio el cambio tan grande, la confianza y la concentración, la verdad es de que a mí me asombró qué tal frialdad, si tú te das cuenta no grita, no festeja hasta que gana el partido, que ahí ya pues se desfoga.

Claro, también he podido conversar con él y yo se lo decía cuando hablaba con él que para su edad tiene un aplomo y una experiencia como si hubiese competido 20 años en el circuito. Creo que es algo que para su edad lo tiene bien amoldado.

Bueno, tú estás hablando de profesionalismo y es verdad, se lo ve muy profesional, muy cuajado para ser tan joven, pero otra cosa que tiene él increíble que en esos 25-30 segundos que te tienes que recuperar entre punto y punto tú lo ves y no sabes si él ganó el punto anterior o lo perdió, porque está completamente metido en su cabeza en lo que tiene que hacer y la verdad es que le ha funcionado bien porque con ese nivel de fuerza mental él puede competir con estos gigantes con los que va a tener que jugar como por ejemplo el gigante zurdo que le tocó en el US Open, Ben Shelton, que es no sólo un gigante sino que es zurdo y además afroamericano, una potencia impresionante pero con su concentración él puede llegar a combatir contra todos estos.

Mensaje de Ben Shelton a Ignacio Buse en Instagram luego de enfrentarse en el US Open 2025. (Foto: Getty Images)

Vienen ahora los Master 1000, vienen los Grand Slam, viene esta gira en cemento y él ha demostrado que puede estar en cemento, que puede competir. ¿Tú crees que esté ya para poder darse ese tú a tú con esos bombarderos que hay de Estados Unidos, con esos tenistas que van golpe a golpe en Europa?

Sí, lo que pasa es que ahora en la cancha rápida como dices tú no solamente son bombarderos sino que son todos súper humanos porque son todos jugadores que están cerca del 1.90m., la mayoría, mucho más que el 1.90m. y no es que Buse sea chato, 1.83m. tiene un buen porte, se le vienen encima ahora unos dinosaurios impresionantes pero a la misma vez ponte a ver que hace dos años le tocó un jugador que estaba entre los 20 del mundo con toda la presión del mundo en Copa Davis en Chile que era Jarry y que por más cañonazos que metió de saque, Buse no tuvo ningún problema para manejarlos.

Él tiene algo especial, él tiene algo mágico, algo que a nosotros la gente que jugamos muy bien nos hipnotiza que es que ve muy bien la jugada, él sabe a dónde viene la pelota antes de que el otro jugador le pegue. Lectura digamos, una lectura. Anticipación le dicen, hay varias maneras de decirlo pero él anticipa mucho la jugada, es muy inteligente y lo que le va un poco en contra todavía es su potencia en los primeros dos pasos, en el de reacción cuando el otro le pega la pelota que es como un pequeño salto que le dicen split-step, y el primer paso hacia dónde tiene que ir, pero lee tan bien la jugada que él puede acaparar más espacio solamente viendo cómo se viene el golpe.

Hay un aspecto técnico que él ha mejorado, creo que es un déficit en general no solamente del peruano sino del latino en general que es el tema del saque, y creo que lo ha mejorado mucho. La otra vez clavó ocho aces contra Fonseca.

Tiene muy buena técnica, tiene muy buena gente que lo está apoyando atrás en Barcelona, él trabaja con la academia con Albert Costa, campeón de Roland Garros, con Juan Viloca, que es un jugador que le ganó a Guga Kuerten varias veces, o sea tiene detrás grandes profesionales en este momento y todos saben que él para poder competir contra todos estos gigantes va a tener que sacar muy bien, tiene muy buena técnica, se tira con todo para adelante aprovechando el momentum de la física que es algo que perdió Varillas, tal vez, por falta de confianza. Pero si ves Varillas que es tan potente saca y se tira para atrás, y eso es lo que le está dando una gran ventaja a Buse de que sin necesidad de tener un bombazo está metiendo muchos aces o si no le queda una bola muy fácil como primer golpe dentro de la cancha.

Claro, los de mi generación, yo tengo 35, yo he visto a Horna, he visto a ‘Juanpi’, creo que con ‘Juanpi’ también cuando lo seguimos nos ilusionamos mucho cuando se metió al top 100, pero tal vez lo hizo en una edad más madura. ‘Nacho’ es top 70 con 21 años y la gente se ilusiona con hasta dónde puede llegar. Tú fuiste un top 30, mejor que Lucho por ejemplo. ¿Lo ves siendo top 30 a la competitividad de hoy?

Si te hablo con el corazón, lo quiero ver en el top 30 lo antes posible, que me pase a mí en el ranking, porque me encanta cómo juega; pero si te hablo con la cabeza es muy competitivo lo que se le viene ahora, sin ir muy lejos, si ganaba el torneo de Santiago se metía top 50, ganando un ATP 250. O sea, ahora cada punto, cada partido es solamente parte de la subida de la montaña que le falta. Yo creo de que para que él esté entre los 30 mejores del mundo, va a necesitar mejorar aún más la potencia física que tiene; mentalmente está listo, técnicamente está listo, tiene muy buena gente atrás pero va a tener que tener esa potencia, esa fuerza como te digo de reacción de primer paso que es básicamente lo que está trabajando. Ahora si le hacemos una comparación con Varillas, Varillas fue como un batacazo porque se metió de un día al otro a cuarta vuelta de Roland Garros y ahí sacó un montón de puntos, pero Varillas solamente tenía una semifinal de ATP Tour. Me parece que ‘Nacho’ viene con mucha más variedad, con muchas más armas, volea increíble, el tipo cada vez que la toca con la mano hace unos toques infernales, juega dentro de la cancha, está defendiendo cada vez mejor, tiene todas las armas para estar entre los mejores del mundo y por qué no entre los 30 mejores del mundo.

Pablo Arraya fue nombrado capitán del equipo peruano de Copa Davis en febrero del 2015. (Foto: EFE)

Por lo que tú fuiste en el tenis, volviendo al Pablo Arraya como jugador. ¿Qué crees que hoy tiene ‘Nacho’ que te hubiese gustado tener a esa edad?

Lo mejor que tiene dentro del talento que tiene es la buena información, él tiene muy buena información y además tiene muy buena comunicación, acá en Perú cuando a mí me tocó ser 30 del mundo nadie tenía idea de lo que era el tenis profesional, la información que me llegaba era rarísima, me decían “oye te falta esto, te falta otro”, pero nadie venía con datos. Ahorita tú te puedes meter y decir “estos últimos tres meses he estado sacando mejor hacia la derecha, estoy devolviendo mejor mis porcentajes en el segundo saque”. Yo opino de que si yo hubiera tenido ese tipo de información, hubiera llegado muchísimo más lejos, además que de ahora se maneja muchísimo mejor las distracciones; digamos, puede ser de que estés en las redes sociales o no, depende ya de uno, pero yo creo de que uno está más blindado, uno más o menos ya sabe por haber visto la historia de tanta gente y la transmisión y la comunicación de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué es lo que te destruye. En ese aspecto me hubiera a mí gustado muchísimo tener ese tipo de información.

Otra cosa es que me hubiera gustado haber tenido la preparación física en la que él se está sometiendo, en que trabajan cada músculo de su cuerpo, ya no es piques o piques en la arena, o a lo Rocky agarrando algo pesado y tratar de subir una montaña. Ahora ya te dicen, por ejemplo en mi caso “Pablo, tú necesitas trabajar los cuádriceps y en pasos cortos, en pasos largos”. Ese tipo de información también de educación física es fantástica y me hubiera gustado tenerla.

Claro. Hay dos cosas que me gustaría compartirte porque yo hablé con ‘Nacho’ en la última Navidad y me comentó que ya no ve mensajes ni responde redes. Tiene bloqueado los mensajes porque ahora está de moda también el tema de las apuestas en el tenis. Y lo otro, me comentó que este año le sumó un ‘fisio’ a su equipo y un segundo entrenador. Es un equipo más numeroso y creo que eso, para la alta competencia, te marca una diferencia.

No puedes ya jugar sin un ‘fisio’, ya no puedes viajar con una persona que te ayude en la parte de coach, en la parte emocional ahora también la mayoría se comunica con psicólogos deportivos, como te digo hay muchísima mejor comunicación, es parte de lo que yo te estoy tratando de comunicar. Las redes y las apuestas es algo verdaderamente nuevo para mí, lo he estado siguiendo, yo sé de que mucha gente ha tenido problemas que ni siquiera se los vinieron a venir, como sin ir muy lejos Lucho Horna tuvo un problema también con gente de apuestas y él sin ni siquiera saberlo, es un mundo que yo no conozco, sí me han hablado de las amenazas y de las cosas que te pueden completamente distraer, pero también está la parte social, porque ahora lo ven a ‘Nacho’ y ahora que empieza a ganar, por darte un ejemplo, muchas chicas quieren salir con él y él tiene que bloquear eso completamente, yo sé que tiene una enamorada y que tiene un estilo de vida bastante responsable, pero es para darte una idea, o te invitan a participar en algún evento y con eso sin darte cuenta tu físico no va a estar a 100% como podría estar.

Acá hay un tema también que creo que vamos a coincidir y es que el tenista nace en el Perú, pero se hace afuera. ‘Nacho’ se está preparando en España, vive en España, ‘Juanpi’ Varillas y Gonzalo Bueno en Argentina, los hermanos Huertas del Pino también en Argentina. Entonces, a día de hoy es imposible; para tener éxito, todos tienen que salir.

La buena noticia es que ya no tienes que salir tanto como antes, por lo menos ahora ya hay creo que son tres Challengers y por lo menos ahora hay cuatro o cinco torneos Futuros en lo que puedes por lo menos tener un colchoncito para salir a la jungla que es el mundo del tenis. Sí, te tienes que formar afuera porque para formarte en el Perú la persona que te ayude va a tener que sacrificar muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo dinero en alguien y que es una carrera que se ve recompensada después de muchos años, entonces por eso tal vez la gente no se ha dedicado tanto al entrenamiento profesional en Perú, pero sí estoy de acuerdo contigo, normalmente tienes que entrenar afuera, lo importante es que ellos tienen que volver al Perú para que los chicos los vean y que digamos que vengan y que jueguen un Challenger, que definitivamente le digan sí al Perú cuando los llame la federación para jugar la Copa Davis, para que sigan saliendo muchachos. Tuvimos una laguna muy muy larga porque no habían torneos en el Perú y ahora están todos muy entusiasmados y yo creo que la gente está dispuesta a invertir no solamente dinero sino tiempo para que pues sigan saliendo campeones.

Ignacio Buse viene de alcanzar semifinales en el ATP 500 de Río. (Foto: Río Open / Fotojump)

Tengo dos preguntas sobre Gonzalo Bueno y ‘Juanpi’ Varillas. ¿Se podrán acercar nuevamente al top 100, los ves metiéndose a ambos en el top 100? Sé que son casos diferentes porque ‘Gonzo’ es más joven, y ‘Juanpi’ está tratando de volver a su nivel tras la lesión.

Está muy cerca Gonzalo de entrar entre los 100 del mundo, está en una posición un poco difícil porque tiene que jugar torneos muy pequeños en los que tiene que rendir mucho, llegar a las finales, mínimo semifinales para poder subir en el ranking, pero tiene el talento, tiene las ganas y siempre me he dicho a mí mismo “nunca apuestes contra el corazón de un campeón”, porque este pata yo lo he visto y es un luchador infernal este trujillano. ‘Juanpi’ es algo diferente porque él está tratando de, como dices tú, sobrellevar esta lesión que ha tenido, que lo ha sacado tanto tiempo y el físico a él le ha jugado una mala pasada en su carrera, porque cuando estaba embalado y cuando estaba mejorando mucho también tuvo unas caídas muy fuertes por culpa de lesiones; entonces, si le acompaña el físico creo que si va a tener una nueva oportunidad para meterse, tiene mucho talento, mucho peso de bola y ahora es más la parte de cómo esté él físicamente. Gonzalo Bueno yo creo que hay que darle tiempo, es de la misma edad que Buse, también ha competido en torneos de Grand Slam, él ya le ha ganado a muchos jugadores que están entre los 100 mejores del mundo y él dice “pucha, si yo le gané a este por qué no puedo estar yo ahí también”, entonces son diferentes motivaciones, diferentes problemas, pero yo le veo posibilidad a ambos de que se metan entre los 100. Atentos a los hermanos Huertas del Pino, me parece que en dobles también tienen una buena oportunidad de meterse entre las mejores parejas.

Bueno, ahora viene la Davis con Paraguay. Creo que somos favoritos más allá de que Vallejo es la carta uno de Paraguay, es casi top 100, creo que lo normal sería que ganemos esa serie y de ahí ver para dónde nos da. Tenemos dos o tres buenos singlistas y hay que construir una pareja de dobles para dar el salto y competir por ejemplo con países como Chile, que nos sacó de ventaja, el mismo Brasil también que tiene una buena pareja de dobles y Fonseca, Argentina ni hablar, creo que para competir fuera por lo menos de Sudamérica hay que consolidar un poquito más algunas piezas pero hay material.

Yo me dedicaría a los Huertas del Pino, yo me dedicaría a trabajarlos seriamente, digamos si fuese capitán todavía, o sea trataría de ayudarlos cada vez que vengan al Perú, trataría de estar comunicándome con ellos para que ellos sigan creciendo porque me parece que si tienen el talento, además siempre ha habido muchísimas parejas entre hermanos que han sido muy buenas y yo creo que ellos se pueden consolidar eventualmente entre las mejores parejas del mundo.

Está bastante difícil porque en dobles no se gana tanto dinero como en singles y se gasta casi lo mismo, entonces va a tener que haber un apoyo, pero sé que la Federación de Tenis del Perú está apoyando a todo el equipo de la Copa Davis muy bien. Y sobre Vallejo, en arcilla roja es un hueso muy duro, es un jugador muy aguerrido pero es un trabajador del tenis y yo no creo que trabajando pueda ganarle la Copa Davis al Perú ganando en los tres puntos, porque no solamente tiene ganar en singles sino que en la última vez jugó el dobles también. La verdad que somos favoritos contra ellos, deberíamos ganar esa contienda.

Ignacio Buse actualmente ocupa el puesto 63 ATP. (Foto: ©Fotojump)

TE PUEDE INTERESAR