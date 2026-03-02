Arturo Vidal es un personaje dentro y fuera de una cancha. Además de haber llegado a ser uno de los mejores mediocampistas del mundo y pieza fundamental en la llamada ‘Generación Dorada’ de la Selección de Chile, cuando no está en un campo de juego suele dejar declaraciones para el recuerdo, ya sea por una una opinión polémica o una anécdota que deja a más de uno con la boca abierta.

En la última edición del programa Enfocados, el ‘King’ fue el invitado especial de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, revelando varios detalles sobre su carrera, su exitosa etapa en Europa y lo que significó para él volver al fútbol de su país para defender los colores de Colo Colo, club del cual es hincha.

En un momento particular de la charla, Arturo Vidal confesó que le hubiera gustado jugar en Alianza Lima, equipo del cual Jefferson Farfán es hinchada y al que el chileno enfrentó en el 2024 por la Copa Libertadores. “Nunca me ha tocado jugar en un equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza. Le deseo mucha suerte a Alianza”, comentó.

Recordemos que en aquel partido entre Alianza Lima y Colo Colo, Vidal marcó el 1-1 definitivo en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, el volante le dio los mejores deseos a Esteban Pavez, quien hasta hace poco fuera su capitán en el ‘Cacique’. “Tengo un hermano que se fue para allá que es Pavez, ojalá le vaya muy bien y puedan ser campeones en este año”, añadió.

En otro momento de la entrevista, el ‘Rey’ recordó la vez en que el plantel de Chile realizó una pinta en los camerinos del Estadio Nacional, luego de vencer por 4-3 a la Selección Peruana por las Eliminatorias Rusia 2018. “Por acá pasó el campeón de América”, decía el enunciado, en clara alusión al título conseguido por la ‘Roja’ en el 2015.

“Me acuerdo que escribimos, pero era por un problema de Perú contra nosotros. No es que uno solo se dijo, eso (escribir en el camerino) fue como de todos. El equipo dijo para que respeten al campeón”, recordó el futbolista de Colo Colo, generando las carcajadas de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Por último, sin dejar de lado su estilo polémico, Vidal mencionó a Rodrigo De Paul como el futbolista con el que peor se lleva en un campo de juego, pues este suele ser muy conformacional durante los partidos entre Chile y Argentina. “Ahora últimamente, en el último partido con Argentina, con De Paul ¡Por canchero! Lo tengo ahí”, remarcó.

Arturo Vidal le marcó un gol a Alianza Lima en el 2024. (Foto: Getty Images)

