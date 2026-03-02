Universitario de Deportes no tuvo un buen rendimiento el último domingo en el triunfo por 1-0 sobre FC Cajamarca. Jugando de local y con más de 50 mil almas empujando en el Estadio Monumental, muchos esperaban ver a un equipo arrollador y que no pasara complicaciones para imponer condiciones. Sin embargo, fue necesario que Lisandro Alzugaray apareciera con un golazo de tiro libre para romper el cero y dilapidar todo el esfuerzo táctico de los cajamarquinos, dejando a los cremas como escoltas de Alianza Lima (13) en la tabla de posiciones con 11 puntos.

Javier Rabanal solo varió su línea defensiva respecto al equipo que paró frente a Sporting Cristal. No obstante, la ‘U’ se mostró como un equipo plano, previsible por los lados y sin conexiones claras en el mediocampo. FC Cajamarca, con un repliegue bastante solidario y mucho esfuerzo, supo poner en apuros al vigente tricampeón del fútbol peruano, incluso con una rebelde reacción en los minutos finales.

El estratega español fue sincero en conferencia de prensa y admitió que no fue sencillo afrontar el epílogo del encuentro, ya que no estuvieron cómodo durante la presión y eso benefició al juego del equipo de Carlos Silvestri. “Dudo que hayan sido 20 minutos metidos en campo propio, creo que fueron cinco minutos. Creo que los últimos cinco minutos nos ha costado un poco salir a defender el remate de ellos”, afirmó.

“Nos ha faltado un poco de presión en el balón, porque ellos iban a colgar buscando una segunda opción y tenemos que estar encima de la pelota. Ellos han tenido un disparo a las manos de (Diego) Romero. Sí es verdad que deberíamos terminar cerrando antes o más volcados hacia el arco contrario”, agregó.

Javier Rabanal llegó a Universitario tras salir campeón nacional en Ecuador con Independiente del Valle. (Foto: Universitario)

En otro momento del diálogo con los medios de comunicación, Rabanal habló sobre el estado físico de Sekou Gassama. El delantero senegalés-español volvió a quedar fuera de la lista de convocados por segundo partido consecutivo, algo que generó más de un cuestionamiento por parte de la hinchada.

Recordemos que el atacante tuvo permiso del comando técnico y no llegó a la pretemporada a la par de sus compañeros, por lo que le ha costado encontrar ritmo de competencia. Los únicos minutos que tiene en la Liga 1 los sumó frente a Cienciano en la fecha 3, pero en aquel partido se le notó lejos del nivel que requiere un delantero de la ‘U’.

“(Sekou) Gassama está entrenando, está bastante bien, está casi a la par de los que empezaron a entrar más tarde como Miguel (Silveira), (Héctor) Fértoli, y entiendo que en breve ya puede ser de la partida”, afirmó el exentrenador de Independiente del Valle, dejando en claro que Gassama va progresando positivamente.

En esa misma línea, agregó: “De hecho, ahora se quedó afuera por decisión técnica. No tenía ningún tipo de molestia, simplemente que Edison (Flores) estaba mejor, el ‘Tunche’ (Rivera) está mejor y decidimos darle un poco más de entrenamiento”.

Sekou Gassama todavía no registra goles con Universitario. (Foto: Universitario)

Por otro lado, destacó la competencia interna que hay en Universitario en la parte ofensiva y explicó por qué Edison Flores no arrancó de titular. “Es una buena lucha la que hay ahí. Edison estuvo fuera por algunas molestias. Cuando entró fuera de casa acabó un poco cansado por estar inactivo y le pregunté cuánto nos podía dar. Cuando esté al 100%, ya será cuestión mía de elegir”, acotó.

Por último, Javier Rabanal intentó encontrarle una explicación a las pocas chances de gol que generaron a lo largo del encuentro, incluso cuando estadísticamente tuvieron un 62% de posesión de balón. Según su análisis, no estuvieron finos en los metros finales, tanto para descargar como para generar espacio a las espaldas de los defensores de FC Cajamarca.

“Hemos tenido un montón de posesión de balón que comparativamente con las ocasiones, ha sido mucha posesión y poca llegada, sobre todo en la primera parte. Diría que a lo mejor es el partido donde menos ocasiones hemos tenido y debe ser de los valores más altos de posesión del año. Hemos fallado al momento de tocar, descargar, dar el último centro”, sentenció.

Edison Flores registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

