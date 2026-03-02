Se jugaban los minutos finales del partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, con la tensión al máximo a raíz de una última ráfaga de rebeldía de los dirigidos por Carlos Silvestri. En medio de eso, un encontronazo entre Diego Romero y Arley Rodríguez encendió las alarmas del comando técnico visitante, pues a primera impresión parecía que el portero crema había derribado al delantero colombiano en el área.

La jugada nació de un pase filtrado de Hernán Barcos, quien encontró a Arley haciendo la diagonal con dirección al arco merengue. Romero no dudó en salir y ahí se produjo el choque. ¿Fue penal? A consideración de Joel Alarcón, árbitro principal del compromiso, no lo fue. Hilbert Villegas, encargado del VAR, tampoco hizo un llamado para una revisión.

Respecto a esta polémica jugada, en la última edición del programa Al Límite, Winston Reátegui, panelista y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó minuto a minuto cómo se fue dando la jugada entre Diego Romero y Arley Rodríguez, considerando que este último cruzó su pierna izquierda para provocar el choque.

“No se lo lleva puesto, empezando por ahí. ¿Quién cruza el pie realmente? ¿Arley o el arquero? La pierna izquierda de Arley, lo cruza al arquero. Otra señal importante es que después de la jugada, Romero se coge la rodilla (por el choque con Arley)”, afirmó.

Winston Reátegui llegó a ser presidente de la CONAR. (Foto: Difusión)

Asimismo, el exárbitro FIFA remarcó que todas las jugadas son revisadas desde el VAR, pero el colegiado principal no está obligado a verlas en el monitor, salvo que su asistente de videoarbitraje se lo requiera, en caso existan opiniones distintas. En definitiva, Reátegui consideró que no hubo penal de Romero.

“Todas las jugadas son revisadas por el VAR. El VAR, cuando tiene una opinión distante a la del árbitro, lo va a invitar, no lo va a imponer. No es penal”, sentenció.

Desde el lado de Arley Rodríguez, este consideró que Joel Alarcón pudo haber ido al monitor para revisar la jugada con las pulsaciones más tranquilas y sin la presión de los jugadores. “Si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a verla. El VAR con las pulsaciones más tranquilas pudo revisar la jugada”, argumentó en zona mixta.

En la vereda contraria, Diego Romero reafirmó su postura de que no hubo infracción en el cruce con el delantero de FC Cajamarca, y por el contrario señaló que este fue quien lo impactó en su afán de ir hacia la pelota. “La jugada del final no fue falta, él va a chocarme”, puntualizó.

Diego Romero llegó a Universitario tras su paso por Banfield. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

