La revancha entre Conor McGregor y Max Holloway encabezará el UFC 329 este sábado desde Las Vegas, en una cartelera que reunirá a varias de las figuras más reconocidas de las artes marciales mixtas. Los aficionados de Estados Unidos, México y gran parte de Latinoamérica podrán seguir el evento mediante Paramount Plus, plataforma que ofrecerá acceso a las preliminares, la cartelera principal y el combate estelar.

El regreso competitivo de McGregor acapara gran parte de la atención mediática, aunque la velada también incluirá peleas protagonizadas por Paddy Pimblett, Robert Whittaker, Cory Sandhagen, Brandon Royval y Cody Garbrandt. Si buscas cómo ver el evento por streaming, qué planes ofrece Paramount Plus y en qué dispositivos está disponible, aquí encontrarás toda la información necesaria.

Además del esperado combate principal, UFC 329 presenta una combinación de excampeones, contendientes y prospectos que refuerzan el atractivo de la función. Para quienes planean seguir la velada por internet, Paramount Plus será una de las alternativas disponibles en varios mercados internacionales para disfrutar de toda la programación en vivo.

TL;DR: Lo que debes saber para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 en Paramount Plus

🥊 Conor McGregor y Max Holloway encabezan el UFC 329.

📺 Paramount Plus transmitirá el evento en Estados Unidos, México y gran parte de Latinoamérica.

📱 La plataforma funciona en Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

💳 Existen planes mensuales y anuales según el país.

📡 La transmisión incluirá preliminares y cartelera principal.

⏰ La pelea estelar está prevista para iniciar alrededor de las 9:30 p.m. de México y las 11:30 p.m. ET.

UFC 329: horario, TV y dónde ver en vivo McGregor vs. Holloway 2

Dato Información Evento UFC 329 Pelea estelar Conor McGregor vs. Max Holloway 2 División Peso wélter Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Lugar T-Mobile Arena Ciudad Las Vegas, Nevada Plataforma principal Paramount Plus Streaming complementario UFC Fight Pass

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 329?

La transmisión del UFC 329 estará disponible mediante Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra gran parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y diversos mercados de Latinoamérica.

Paramount Plus permite:

Ver eventos UFC en vivo.

Acceder a preliminares y cartelera principal.

Disfrutar contenido desde múltiples dispositivos.

Contratar planes mensuales o anuales.

Acceder a series, películas y otros eventos deportivos incluidos en el catálogo.

Para quienes buscan seguir la pelea entre McGregor y Holloway sin depender de operadores tradicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las alternativas más accesibles.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 329?

El proceso de registro puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo del UFC 329.

Con una suscripción activa podrás acceder a toda la programación disponible para tu región.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 329?

Los usuarios podrán seguir UFC 329 desde:

Computadoras y laptops.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad.

Tablets Android.

Smart TV compatibles.

Android TV.

Google TV.

Roku.

Fire TV Stick.

Apple TV.

Chromecast.

Esto permite seguir la cartelera tanto desde casa como desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver UFC 329 en Smart TV?

Para seguir el evento desde una pantalla grande:

Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus. Inicia sesión con tu cuenta. Accede a la sección de eventos en vivo. Selecciona UFC 329. Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual USD 8.99 Precio anual USD 89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual USD 13.99 Precio anual USD 139.99 Publicidad Reducida Descargas offline Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC 329?

Essential: recomendado para quienes solo buscan ver el evento al menor costo posible.

recomendado para quienes solo buscan ver el evento al menor costo posible. Premium: ideal para usuarios que consumen frecuentemente deportes, películas y series.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual 149 MXN Calidad Full HD Transmisiones simultáneas 2 UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual 199 MXN Calidad Hasta 4K compatible Transmisiones simultáneas 4 UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: excelente relación entre precio y prestaciones.

excelente relación entre precio y prestaciones. Premium: recomendado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

País Precio mensual aproximado Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá USD 5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador USD 5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359

Horario de McGregor vs. Holloway 2 por el UFC 329 en EE.UU., México y Latinoamérica

País / Región Hora aproximada pelea estelar Estados Unidos (ET) 11:30 p.m. Estados Unidos (CT) 10:30 p.m. Estados Unidos (MT) 9:30 p.m. Estados Unidos (PT) 8:30 p.m. México 9:30 p.m. Colombia 10:30 p.m. Perú 10:30 p.m. Ecuador 10:30 p.m. Chile 11:30 p.m. Venezuela 11:30 p.m. Argentina 12:30 a.m. Uruguay 12:30 a.m. Paraguay 12:30 a.m. Brasil 12:30 a.m.

Los horarios pueden modificarse dependiendo de la duración de los combates anteriores.

Cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera estelar

Conor McGregor vs. Max Holloway 2

Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh

King Green vs. Terrance McKinney

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el UFC 329

¿Necesito pagar PPV para ver UFC 329?

No. El evento está incluido dentro de los planes disponibles de Paramount Plus en los mercados autorizados.

¿Puedo ver UFC 329 desde mi celular?

Sí. Paramount Plus cuenta con aplicaciones para Android y iPhone.

¿Paramount Plus funciona en Smart TV?

Sí. La plataforma es compatible con la mayoría de televisores inteligentes y dispositivos de streaming modernos.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en Estados Unidos?

Los planes comienzan desde USD 8.99 al mes.

¿Cuánto cuesta Paramount Plus en México?

El Plan Estándar cuesta 149 pesos mexicanos al mes y el Premium 199 pesos mexicanos mensuales.

¿A qué hora pelea Conor McGregor?

La pelea principal está prevista para comenzar alrededor de las 9:30 p.m. de México y las 11:30 p.m. ET.

Conor McGregor y Max Holloway se enfrentan este sábado 11 de julio por la pelea estelar de la cartelera del UFC 329. El combate empieza cerca de las 9 p.m. ET (6 p.m. PT) en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La transmisión oficial del evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) se transmite EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Paramount Plus, UFC Fight Pass, Kayo Sport, HBO Max, TNT Sports, SKY Sports y Sportsnet+. (VIDEO DE UFC EN X DE @UFC)

Análisis de Noé Yactayo

“El regreso de Conor McGregor convierte a UFC 329 en uno de los eventos con mayor repercusión mediática del año. Pocos peleadores generan tanta expectativa antes de subir al octágono, especialmente después de un largo periodo alejado de la competición. Su presencia vuelve a colocar a UFC en el centro de la conversación deportiva global y explica por qué millones de aficionados buscarán seguir la cartelera desde distintas plataformas de streaming.

Sin embargo, el atractivo de la función no depende únicamente del irlandés. Max Holloway llega con más actividad, mayor ritmo competitivo y una experiencia reciente que podría marcar diferencias en una pelea de cinco asaltos. Esa combinación entre el regreso de una superestrella y la vigencia de uno de los peleadores más consistentes de la organización convierte a UFC 329 en una cartelera especialmente interesante tanto para seguidores habituales como para quienes volverán a conectarse a UFC después de varios años".