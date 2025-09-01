En 2004, cuando Luis Horna alcanzaba su mejor ránking ATP a nivel mundial (puesto 33°) y se consolidaba como la primera raqueta peruana, nacían Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, quienes 21 años después cargarán con la responsabilidad de comandar a Perú a la clasificación a las ‘Qualifiers’ de la Copa Davis. Ambos con buen presente y ganas de dar el golpe en la serie ante Portugal en el Club Lawn Tennis de Lima, el 12 y 13 de setiembre.

Junto a las dos primeras raquetas, se suma un experimentado con la blanquirroja en el pecho. Juan Pablo Varillas, en su momento con una racha de 11 victorias consecutivas en Copa Davis, vuelve al equipo peruano, en principio, para darle esa cuota de liderazgo a Buse y Bueno, aunque no se descarta que pueda sorprender saltando a la cancha.

Para cerrar el cuarteto, se suma el mejor doblista peruano en el ránking (124° del mundo) como Alexander Merino, en una nómina donde destacan las ausencias de los hermano Arklon y Conner Huertas del Pino, quien se encuentra suspendido por la Federación Internacional de Tenis (ITF) por doping, aunque el tema se encuentra en apelación.

En el papel, Ignacio Buse (135°) y Gonzalo Bueno (205°) asoman como los singlistas para el sábado y el domingo, y dependerá de los resultados del primer día para que Luis Horna tome la decisión de los doblistas: Merino puede ser fijo junto a Varillas, aunque no se descarta que Buse y Bueno jueguen también ese punto de la serie.

Portugal, capitaneado por Rui Machado, también confirmó su equipo con Nuno Borges (41°) y Jaime Faria (117°) a la cabeza, quienes deberían ser los singlistas, seguidos por Henrique Rocha (167°) y Frederico Ferreira (255°), que es la dupla de dobles del elenco europeo.

Esta semana, Buse y Bueno disputan el Challenger de Segovia, categoría 125, en España, mientras que Varillas jugará el M25 de Mar del Plata en Argentina con el fin de volver a la acción luego de cuatro meses -su último partido fue el 5 de mayo en el Challenger de Santos (Brasil)- y recuperar posiciones en el ránking (actualmente es 318° ATP).

