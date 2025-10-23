Un nuevo escándalo ha puesto en el ojo de la tormenta a la NBA. En un operativo calificado como ‘histórico’ por las autoridades federales de los Estados Unidos, el FBI confirmó la detención de Terry Rozier, base de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales y presunta manipulación de resultados. Las capturas se realizaron la mañana de este jueves en distintos puntos del país, apenas un día después de que ambos equipos disputaran su primer partido de la temporada. Las fuentes cercanas al caso aseguran que se trata solo del inicio de un problema mucho más grande que involucra a exjugadores, empresarios y miembros del crimen organizado.

Según reportes de The Wall Street Journal, la investigación llevaba meses en curso bajo estricta confidencialidad. En el caso de Terry Rozier, su nombre ya figuraba en los informes desde comienzos del 2023, luego de detectarse movimientos sospechosos de apuestas antes de un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans. En ese encuentro, el jugador abandonó la cancha a los pocos minutos alegando molestias físicas, lo que generó sospechas al coincidir con una serie de apuestas sobre su bajo rendimiento.

Por el lado de Chauncey Billups, el arresto se produjo en Colorado, su estado natal. El exjugador y ahora técnico de Portland estaría vinculado a una red de póker ilegal con presuntos lazos con la mafia, aunque las autoridades aclararon que su caso no está directamente relacionado con manipulación de partidos. Billups, miembro del Salón de la Fama de la NBA, dirigió a su equipo en la derrota ante Minnesota la noche anterior a su detención.

La magnitud del caso sorprendió incluso a los directivos de la liga. El fiscal federal Joseph Nocella describió la operación como “una organización criminal de amplio alcance que abarca a la NBA y a La Cosa Nostra”. En total, 31 personas fueron arrestadas en 11 estados de Estados Unidos, algunas de ellas con vínculos directos con franquicias profesionales de baloncesto.

Ante la gravedad del asunto, la NBA emitió un comunicado oficial expresando su “plena cooperación” con las autoridades federales y anunciando la activación inmediata de su protocolo interno de investigación. El comisionado Adam Silver calificó el caso como “una amenaza seria a la integridad de la liga”, reiterando que no se tolerarán vínculos con apuestas o actividades delictivas.

En tanto, los equipos implicados también reaccionaron con rapidez. Los Miami Heat comunicaron la suspensión indefinida de Terry Rozier mientras se aclaran los hechos, señalando estar “profundamente preocupados” por lo ocurrido. Desde Portland, los Trail Blazers confirmaron que desconocían las presuntas actividades de Billups y que cooperarán con la investigación en todo momento.

No son los únicos implicados

Diversos medios estadounidenses señalan que entre los investigados también figuran exjugadores como Gilbert Arenas y Malik Beasley, quienes ya habían sido mencionados en casos previos de apuestas ilegales. Este nuevo escándalo revive la discusión sobre el impacto del juego y las apuestas deportivas en el fútbol y ahora en el baloncesto profesional.

Uno de los puntos más polémicos gira en torno a los supuestos partidos manipulados. En particular, el encuentro entre Hornets y Pelicans de marzo de 2023 es considerado pieza clave del caso. Fuentes del FBI indicaron que se registraron más de 30 apuestas anómalas por montos superiores a los 10 mil dólares en menos de una hora, todas relacionadas con las estadísticas de Rozier.

Por ahora, tanto Rozier como Billups permanecen bajo custodia federal, a la espera de comparecer ante el tribunal en los próximos días. La NBA, mientras tanto, intenta contener un nuevo golpe a su imagen en una temporada que recién comienza.

