El último fin de semana, Erick Noriega disputó su noveno partido con Gremio en Brasil, sin embargo, el resultado no fue el esperado: cayeron por 4-0 a manos de Bahía, un resultado que abrió muchas interrogantes alrededor de las decisiones de Mano Menezes. Si bien el exjugador de Alianza Lima arrancó como mediocampista, tuvo que retroceder a la zaga tras la desafortunada lesión de Marcos Rocha.

La prensa brasileña, especialmente la que cubre los pormenores de Gremio, mostró su disconformidad con la suplencia de Wagner Leonardo, con quien Erick Noriega venía haciendo dupla en los encuentros anteriores. Para Mano Menezes, pesaron los galones de Walter Kannemann y no dudó en ponerlo como inicialista; no obstante, el argentino falló groseramente en el 4-0 y eso lo puso en boca de todos.

En un reciente podcast de Globo Esporte, el tema central de la mesa fue el siguiente: ¿quiénes deberían conformar la zaga central de Gremio? La principal duda de centró, como era de esperarse, en la titularidad de Kannemann después de haber quedado expuesto ante Bahía. Eso sí, a diferencia de otros medios, la citada web respaldó la continuidad del argentino en la defensa y mencionaron a Noriega como su acompañante.

En el desarrollo de este análisis, mencionaron que, si bien Kannemann falló en la goleada que sufrieron ante Bahía, eso no borra los buenos partidos que ha tenido a lo largo de la temporada. Además, valoraron que, a sus 34 años, se mantenga vigente y sea uno de los más experimentados del plantel, por lo que su presencia en la oncena inicialista responde a la necesidad de tener a un hombre de jerarquía en una posición clave.

Erick Noriega ha disputado nueve partidos con Gremio. (Foto: Gremio)

Como complemento, mencionaron a Erick Noriega como pieza indispensable para que Gremio vuelva a mostrarse como un equipo sólido y deje en el pasado lo frágil que estuvo contra Bahía. Wagner Leonardo, por su parte, si bien costó más de 5 millones de dólares para ficharlo de Vitória, señalaron que debería esperar su turno y ser llevado de a pocos para que en el mediano plazo tome la posta de Kannemann.

En esa misma línea, en vista que en el último partido Noriega arrancó en la volante, consideraron que Gremio tiene a mejores elementos para cubrir esa zona, como Arthur y Gustavo Cuéllar, ya que cuentan con mejor técnica para el pase y el control del partido desde dicho sector. Eso sí, valoraron el aporte que da desde la zaga, posición en la que más a jugado desde su arribo al fútbol brasileño.

Para el partido del domingo frente a Juventude, se espera que el ‘Samurái’ vuelva a ser titular en la línea defensiva, con la interrogante pendiente respecto a su compañero: Walter Kannemann y Wagner Leonardo están a la expectativa para conocer la decisión final de Mano Menezes. Lo importante aquí es que el futbolista de la Selección Peruana seguirá teniendo continuidad en Brasil.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de esta derrota por 4-0 a manos de Bahía, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juventude, en el compromiso correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

