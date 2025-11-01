Empezó la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Vóley y los equipos comienzan a ganar terreno en los primeros partidos. San Martín se muestra como uno de los protagonistas para romper la supremacía de Alianza Lima, actual bicampeón nacional. En la fecha 2, las blanquiazules seguirán alternando jugadoras en su equipo, situación que podría darle ventaja a sus rivales más próximos. Entérate todos los detalles y cómo se mueve la tabla de posiciones.

La fecha 2 se jugará en dos días, repartidos en tres partidos cada uno. Kazoku vs. Olva Latino abrieron la jornada, en un partido muy apretado que terminó con triunfo de Olva por 3-2, situación que le permitió sumar un punto en la tabla al perdedor.

Poco después, San Martín hizo gala de su superioridad y venció por 3-1 a Rebaza Acosta, escalando de manera transitoria al primer lugar de la tabla de posiciones. Para cerrar el día, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Wanka con la premisa de ganar para seguir en lo más alto.

El domingo 2 de noviembre se cierra la jornada y el primer choque será Deportivo Soan vs. Circolo, quienes parten con la necesidad de sumar puntos en la tabla de posiciones. Después, Regatas y Gémina protagonizarán un vibrante encuentro.

Las acciones se cerrarán con el duelo entre Universitario y Atlético Atenea, una de las sorpresas de la temporada anterior. Cabe resaltar que todos los cotejos se desarrollan en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao.

Partidos de la fecha 2 de la Liga Nacional de Vóley

FECHA HORA PARTIDO 1/11 FINAL Kazoku 2-3 Olva Latino 1/11 FINAL San Martín 3-1 Rebaza Acosta 1/11 7:00 p.m. Alianza Lima vs. Wanka 2/11 12:30 p.m. Deportivo SOAN vs. Circolo 2/11 3:15 p.m. Regatas vs. Géminis 2/11 5:00 p.m. Universitario vs. Atlético Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Vóley

PUESTO EQUIPO PJ PG PP SG SP PUNTOS 1 San Martín 2 2 0 6 2 6 2 Alianza Lima 1 1 0 3 0 3 3 Regatas 1 1 0 3 0 3 4 Universitario 1 1 0 3 1 3 5 Atlético Atenea 1 1 1 3 1 3 6 Rebaza Acosta 2 1 1 4 5 2 7 Olva Latino 2 1 1 4 5 2 8 Deportivo Soan 1 0 2 2 3 1 9 Kazoku 2 0 1 2 6 1 10 Circolo Sportivo 1 0 1 1 3 0 11 Géminis 1 0 1 1 3 0 12 Wanka 1 0 1 0 3 0

¿Qué canales transmiten la Liga Nacional de Vóley?

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, confirmó que la Liga Peruana de Vóley 2025/26 será transmitido por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También por su página web y su canal de Youtube.

“Vamos a seguir implementando el ‘Desafío Challenge’; ojalá lo podamos usar desde los octavos de final. Latina se mantiene, será el canal oficial del voleibol; hemos suscrito un convenio de cuatro años con ellos, lo cual garantiza que la Liga tendrá televisión en señal abierta”, declaró el mandamás de la FPV.

El presidente de la Federación Peruana de Voleibol también adelantó el formato del torneo y por qué se adelantó el inicio de la competición que normalmente iniciaba en noviembre. “Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada”, señaló.

“Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando. Entonces, el cuerpo técnico de la selección ha pedido empezar en mayo con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones”, aseguró el mandamás del vóley peruano.

