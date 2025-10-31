Javier Mascherano fue claro en opinar sobre el rumor que acerca al ‘Pulpo’ a Inter Miami, luego de quedar libre tras un exitoso paso por Orlando City. “No hablamos de jugadores que están en otros clubes (Gallese)y no forman parte de nuestro club. No gastamos energía en rumores, el club está trabajando de alguna manera de preparar la temporada que viene”, declaró el argentino.

Pedro Gallese disputó más de 200 partidos en la MLS. (Foto: AP)

El mensaje de despedida de Gallese a Orlando City

Pedro Gallese se pronunció en redes sociales luego de que Orlando City anunciara su salida del equipo violeta luego de seis temporadas. “Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día, Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club, todo eso me acompañará siempre”, declaró en el inicio de su comunicado.

Durante sus seis temporadas en Orlando, el ‘1’ disputó 201 partidos, todos desde el arranque, convirtiéndose en el portero con más partidos jugados en la historia del club. El ‘Pulpo’ estableció nuevas marcas del club en minutos jugados (18,188), paradas (568), victorias (89) y partidos sin recibir gol (57). Por ello, se marchó con pena del equipo pues no esperaba esta decisión.

“Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba pero entiendo que así es el fútbol. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores. Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia”, agregó el ‘Pulpo’.

Tras un breve paso por Alianza Lima en 2019, Pedro Gallese fichó por Orlando City para cumplir su segunda etapa en el extranjero luego de tres temporadas en Tiburones Rojos de Veracruz de México. El portero se formó en la Universidad San Martín y tuvo buenos momentos en Juan Aurich de Chiclayo. Además, fue pieza clave de la Selección Peruana y mundialista en Rusia 2018.

Carlos Cáceda, Wilder Cartagena y Pedro Gallese coincidieron en Veracruz durante la temporada 2018. (Foto: Veracruz)

