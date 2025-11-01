Un empate en Matute que sabe a derrota para ambos. El 2-2 entre Alianza Lima y FBC Melgar, en un duelo vital por los cupos a la Copa Libertadores, dejó un sinsabor en la hinchada ‘blanquiazul’. El resultado no permite al equipo ‘íntimo’ marcar una distancia amplia en la Tabla Acumulada y, lo que es más preocupante, vuelve a instalar un vaivén de dudas sobre el desempeño del equipo bajo el mando de Néstor Gorosito. El técnico, como era de esperarse, fue el centro de los cuestionamientos en la conferencia de prensa.

El entrenador argentino no solo fue consultado por las decisiones en su alineación, sino que también tuvo que explicar las razones del bajo rendimiento colectivo. ‘Pipo’ fue autocrítico y reconoció que el equipo no hizo los méritos suficientes para llevarse los tres puntos, describiendo el partido como un encuentro trabado y carente de brillantez por parte de ambos lados.

Al analizar el trámite, Gorosito fue sincero sobre las falencias de su equipo. “Hubo pocas situaciones de gol en ambos arcos, tuvimos un poco más de empuje, nos faltó tener más claridad en el juego, nos faltó cambio de ritmo”, aseguró el estratega. Esta falta de ideas ofensivas fue una constante durante gran parte del encuentro en Matute.

El técnico ‘blanquiazul’ sentenció su análisis con una frase contundente que resume el sentir del hincha. “Al último, con empuje, con centros, pero sin tener juego atildado, terminamos empatando en lo que me parece un resultado lógico. Para ganar, hay que jugar mejor de lo que jugamos hoy”, admitió Gorosito.

Uno de los puntos más debatidos fue su insistencia en la dupla de volantes conformada por Gaibor y Peña. Esta combinación ha generado críticas, pues muchos consideran que se incomodan, congestionan el mediocampo y restan velocidad al equipo. Gorosito, sin embargo, salió a blindar su decisión y defendió la calidad de sus dirigidos.

“Tienen mucha categoría, lo hacen muy bien. Nosotros tenemos mucha confianza en ellos”, afirmó el DT. Para el argentino, el problema no es de compatibilidad, sino de encontrar el mejor funcionamiento colectivo, y confía en lo que ve en el día a día en los entrenamientos.

El respaldo a sus mediocampistas fue total, basándose en la jerarquía individual de ambos. “Han funcionado en algunos partidos, en otros no tanto, nosotros estamos a diario con ellos, vemos cómo juegan y creemos que se pueden complementar bien. Son 2 jugadores de Selección y de jerarquía”, sentenció ‘Pipo’, cerrando el debate.

Más allá de la zona de creación, el técnico también identificó una clara falencia en el último tercio de la cancha. El equipo genera muy poco peligro real para los delanteros, quienes dependen más del empuje que de jugadas elaboradas, una situación que se repitió en el empate ante Melgar.

Gorosito fue claro en lo que necesita mejorar el equipo de cara a las próximas finales. “Tenemos que tener un poco más de desequilibrio de tres cuartos hacia adelante, tenemos que tener un poco más de juego fluido. Nos falta juego en la última parte para poner de cara al arco a los delanteros, que están teniendo pocas situaciones para que puedan concretar”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, pues si bien le tocaba descansar, tiene que recuperar un partido válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

