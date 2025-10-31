Luego de sus 16 goles en la Liga 1, el futuro de Alex Valera no es seguro en Universitario de Deportes. Si bien el delantero tiene contrato por un año más con los cremas, en los últimos días llegó a su entorno una propuesta del Ceará de Brasil. De hecho, no es de extrañar que el ‘9′ busque su revancha en el exterior tras un complicado paso por Al Fateh de Arabia Saudita. Además, dar nuevamente el salto al extranjero sería beneficioso para la Selección Peruana en busca de darle mayor competencia y nivel a su juego. Sin embargo, el nacido en Pomalca la tiene claro.

Luego de cumplir con un nuevo entrenamiento en Campo Mar, pensando en el penúltimo partido de Universitario la próxima semana en casa ante Deportivo Garcilaso, ‘Valegol’ primero declaró que está concentrado en acabar de la mejor manera la temporada. “Feliz y contento por un campeonato que ha sido bueno para nosotros, pero quedan dos partidos más y hay que terminar bien el año”, señaló.

Con 16 tantos a lo largo de la Liga 1, uno de los retos del ‘9′ en los dos partidos que quedan -cierra ante Los Chankas en Andahuaylas- es acabar la temporada con la mayor cantidad de goles en su haber. Pase lo que pase en los 180 minutos restantes, ya se trata de su mejor campaña a nivel individual, sumando a que marcó un gol más en la Copa Libertadores, donde los cremas alcanzaron los octavos de final.

Por ello, no es de extrañar que del extranjero se fijen en sus goles. Hace un tiempo llegó una oferta del Shimizu S-Pulse de Japón, pero el delantero rechazó la propuesta por considerar que en ese momento no era ideal dejar el cuadro crema. Con el objetivo del tricampeonato cumplido, hoy podría tomar un nuevo rumbo: Ceará de Brasil, que lucha por la permanencia en el Brasileirao, preguntó por sus servicios.

Sin embargo, el ‘9’ no se desespera. “A mí me gustaria quedarme, pero si hay otra oportunidad que es buena para mí y también para el equipo, yo aceptaría el reto, pero yo amo a la ‘U’, siempre me entrego al 100 % y veremos que pasa más adelante. Yo tengo contrato con Universitario y mi cabeza está en Universitario”, agregó el atacante.

Pase lo que pase con Valera de aquí a fin de año, en Universitario de Deportes están en la búsqueda de un delantero extranjero para acompañar o competir con el exDeportivo Llacuabamba. Diego Churín, quien culmina contrato a fin de año, está lejos de renovar y ese cupo será reemplazado por otro atacante foráneo. Álvaro Barco tiene la última palabra en la gerencia deportiva del club.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en la teleoperadora Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

