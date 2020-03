Llegó el día. La calurosa Lima albergará el partido entre Perú y Suiza por los Play-Offs del Grupo Mundial I de la Copa Davis. El Club Lawn Tennis será el escenario de esta serie y su cancha principal, donde se jugarán los cinco partidos (de ser necesario), estará repleta. Todas las entradas están vendidas, así que no cabrá ningún alma más. La localía peruana, es un hecho, se hará sentir. Eso lo tiene que aprovechar Juan Pablo Varillas, quien será el primero en salir a la arcilla del estadio de los Hermanos Buse.

Aterriza 'JuanPi’ en este certamen ubicado en la casilla 135 del ranking ATP, la mejor posición de su carrera. En la reciente gira sudamericana de tierra batida, se lesionó en Córdoba, pero regresó en Santiago. Allí, en la capital chilena, jugó el cuadro principal y ganó un enfrentamiento. Cayó, sin embargo, en segunda ronda. “Para ser mi primer torneo después de la lesión ha sido muy bueno”, asegura Juan Pablo. Ahora esta experiencia adquirida deberá usarla esta tarde ante el suizo Sandro Ehrat.

Ehrat es el número dos del país europeo (382º ATP). El duelo ante Varillas no será inédito. Los dos ya se han visto las caras. En setiembre de 2018, por ejemplo, el helvético se llevó la victoria en el Futuro 29 de Italia. Pero nuestra primera raqueta nacional se cobró la revancha al año siguiente en el Primer Futuro de Bélgica. La situación hoy es diferente. Ehrat empezó el año disputando Futuros de 25, mientras Varillas ya competía en el circuito profesional de la ATP. No obstante, nada está dicho. En el deporte blanco todo puede pasar.

Nicolás Álvarez (330º ATP) será el siguiente peruano en saltar al campo. Su rival será Henri Laaksonen (137º ATP), el número uno de Suiza. “Nunca he jugado contra él. Sé que es un tenista que le gusta jugar en cancha rápida, pero no juega nada mal en polvo de ladrillo”, nos dice ‘Nico’. “Es un jugador con muchos años de experiencia. Tiene muy buen ranking, pero me siento seguro. Si salgo a hacer mi juego, voy a hacer un buen partido”, añade la segunda mejor raqueta del Perú.

Con estos dos choques terminará el día de hoy. Y mañana, en la tarde, arrancarán los dobles. Por la escuadra local irán Conner Huertas del Pino (317º ATP Dobles) y Jorge Brian Panta (402º ATP D.). Ellos se medirán a Luca Margaroli (131º ATP D.) y Sandro Ehrat (577º ATP D.). Resulta extraño que Américo ‘Tupi’ Venero, capitán de la selección peruana, haya decidido dejar fuera de este encuentro al doblista Sergio Galdos (196º ATP D.), quien junto a Juan Pablo Varillas, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pero tiene una estrategia y los peruanos confían en él.

La serie es al mejor de cinco. Por lo que luego de estos tres partidos, si es necesario, se disputarán dos individuales más. Los primeros y los segundos de cada país se medirán en duelos apartes. Es decir, Juan Pablo Varillas y Henri Laaksonen se toparán en el cuarto enfrentamiento en lo que será un encuentro que se dará por primera vez, mientras que Nicolás Alvaréz cerrará la velada contra Sandro Ehrat. En general, es un versus parejo y eso lo sabe el mismo ‘JuanPi’: “Yo creo que está 50-50”. Por eso, no pueden descuidarse.

Todo esto también es del conocimiento del capitán ‘Tupi’ Venero. Él, además, es consciente de que los asistentes al recinto deberán cumplir con su papel. “Suiza es un equipo competitivo, parejo a Perú. Los jugadores tienen rankings mundiales similares. Ellos, de repente, cuentan con un equipo más maduro, con chicos de más edad, pero nosotros somos locales y el público nos tiene que dar una mano”, señaló. La 'sele’ está completa y la bandera rojiblanca espera flamear al final de la noche.

