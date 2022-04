En medio de toda la resaca futbolística por el triunfo de la Selección Peruana y su clasificación al repechaje de Qatar 2022, hay otro mes -aparte de junio (ahí buscaremos el pase al Mundial)- para también unirnos y alentar a lo grande: septiembre. Y es que este jueves, en Londres, se llevó a cabo el sorteo del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022 , donde Perú ya conoció a su siguiente rival.

Luego de vencer por 3-1 a Bolivia a inicios de marzo, la selección de Américo ‘Tupi’ Venero se enfrentará a Chile en condición de local, entre el 16 y 18 de septiembre (la federación deberá escoger entre 16 y 17 o 17 y 18 de dicho mes). Esto con el objetivo de seguir soñando con meterse a las Qualifiers del próximo año.

El destino hizo que la bicolor vuelva a medirse contra un equipo sudamericano y de local. Había diferentes alternativas, entre países europeos, un asiático y otros más de nuestro continente; sin embargo, la suerte nos emparejó con Chile para una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. Y esta vez seremos los anfitriones, pues el último duelo contra los sureños fue en Santiago, en 2015.

Juan Pablo Varillas fue el héroe de la serie entre Perú y Bolivia: logró dos puntos en singles y uno en dobles, junto a Sergio Galdos. (Tenis Al Máximo)

Si bien ambas selecciones llegan de ganar ante su gente (Perú ante Bolivia por 3-1 y Chile contra Eslovenia por 4-0), la balanza se inclina a favor de la ‘Roja’ en el historial. Ha habido ocho duelos en el pasado, con un saldo de 6-2 para los sureños, el más reciente en 2015 con victoria de la ‘Roja’ por 5-0 en el antiguo formato de competencia. Mientras que la última victoria peruana fue en 1994, cuando el equipo nacional tenía en sus filas a Jaime Yzaga y José Luis Noriega.

“Es una serie completamente difícil por la actualidad del conjunto chileno, encabezado por el capitán Nicolás Massú, actual coach de Dominic Thiem. Está (Cristian) Garín, 30 del mundo; (Alejandro) Tabilo, 95°; (Nicolás) Jarry, quien en algún momento fue 38 del mundo y está buscando recuperar posiciones; y el siempre complicado Tomás Barrios. Indudablemente, la actualidad chilena es superior a la peruana, pero trataremos de ganarlo, jugando de local y con el apoyo del público”, le dijo Jorge Salinas, periodista especializado en tenis y director del medio ‘Tenis Al Máximo’, a Depor.

“Esperemos que ya para esas fechas, Juan Pablo haya alcanzado el top 100 o esté cerca de hacerlo, que Nicolás Álvarez llegue sin lesiones y pueda aportar su juego, también la experiencia de Sergio Galdós en dobles y espero que los hermanos Huertas del Pino den el salto a los torneos Challengers, también el aporte de Brian Panta y de los juveniles Gonzalo Bueno e Ignacio Buse. Perú tiene cómo (ganar), hay que trabajar fuerte y planificar mejor, seguro ‘Tupi’ (Venero) y Lucho (Horna) analizarán al rival. Esto es Copa Davis y a veces los rankings quedan de lado y simplemente juega con el entusiasmo y amor al país”, agregó el periodista.

En 2015, la serie se abrió con el duelo entre Cristian Garín y Duilio Beretta. (Difusión)

Historial de enfrentamientos

Año Resultado Sede Instancia 1968 Perú 0 - 5 Chile Perú Semifinales 1972 Chile 4 - 1 Perú Chile Ronda 1 1981 Perú 1 - 4 Chile Perú Primera ronda 1988 Chile 1 - 4 Perú Chile Grupo 1, Zona Americana 1994 Perú 3 - 2 Chile Perú Grupo 1, Zona Americana 1996 Chile 5 - 0 Perú Chile Grupo 1, Zona Americana 2004 Perú 0 - 5 Chile Perú Grupo 1, Zona Americana 2015 Chile 5 - 0 Perú Chile Grupo II, Zona Americana

Un duelo con pasado

Aunque jugaremos de local, queda claro que Chile es el favorito de la llave. No solo porque cuatro de sus integrantes están dentro del top 150 de la ATP, sino porque la ‘Roja’ lleva la ventaja en el historial. Han sido ocho encuentros previos y Perú solo ha podido ganar en dos oportunidades. El primer duelo ocurrió el 31 de marzo de 1968, cuando el formato era por rondas.

En aquella oportunidad, el equipo peruano perdió por 5-0 ante los sureños en las semifinales del torneo. Cuatro años después, en 1972, la ‘Roja’ volvió a superarnos, esta vez por 4-1 en la primera ronda de la Davis. El mismo marcador (4-1) se repitió en 1981, también en la ronda inicial. Luego de siete años, en 1988), la ‘bicolor’ se cobró su revancha y los venció por primera vez (4-1), por el Grupo 1.

En 1994, logramos la segunda victoria seguida sobre Chile, en ese entonces, luego de una reñida serie que terminó 3-2 a nuestro favor, por la primera ronda del Grupo 1. Dos años después, la ‘Roja’ volvió a estirar su ventaja en el historial con un 5-0 en la final del Grupo 1 de la Zona Americana. Ya en 2004, los sureños siguieron ampliando el marcador (5-0) y el último duelo en 2015 no fue diferente (5-0).

Jaime Yzaga fue protagonista de la última victoria peruana ante Chile en 1994, junto a José Luis Noriega. (Difusión)

Hablan los protagonistas

Del último duelo ante Chile, en 2015, solo dos peruanos repetirán nómina: Juan Pablo Varillas y Sergio Galdós. Ambos formaron parte de aquella serie, junto a Duilio Beretta y Duilio Vallebuona. Justamente, el principal doblista nacional le dio sus impresiones a Depor sobre cómo será este nuevo enfrentamiento frente a los pupilos de Nicolás Massú.

“Va a hacer una serie muy complicada, es muy pareja en estos momentos, ya que Juan Pablo está pasando por un buen momento y si de algo estoy seguro, es que en los próximos meses va a acercarse más hacia su potencial tenístico. Es suficiente tiempo para que ‘Nico’ tenga continuidad en los torneos tras su lesión y darle más tiempo a los demás para que se afiancen. Al equipo chileno lo conocemos de toda la vida, te puedo decir que el tema de la localía es la parte más importante de esta serie. He jugado en Chile y he sentido como hacen pesar su localía. Garín no está pasando por un buen momento y Juan Pablo está pasando por el mejor momento de su carrera. Es una hermosa serie para jugar”, sostuvo Galdós.

Si bien sabe que la balanza se inclina un poco a favor de Chile, el doblista peruano no cree en los números a la hora de jugar un partido de Copa Davis, pues queda demostrado que todo puede pasar. “Es irrelevante el historial, eso te lo aseguro como tenista, el historial no me importa. Lo que sí te puedo decir es que el equipo está más unido que nunca. Eso se ve y se siente, se ha generado un sentimiento de unión que no he sentido nunca en mis 14 años en Copa Davis”, aseguró.

Sergio Galdos debutó en la Copa Davis en 2009. (Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec)

Para Pablo Arraya, excapitán de la selección nacional y que dirigió aquella serie del 2015, el partido ante Chile será muy reñido, pero sabe que las esperanzas peruanas reposarán en lo que haga Juan Pablo Varillas. Eso sí, sostiene que el resto del equipo y la localía también jugarán un papel importante en este duelo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

“Varillas está jugando a un altísimo nivel y Garin no viene con confianza. Además, el hecho de que sea dos de tres sets hace que los partidos puedan ser para cualquiera. La pregunta es: ‘¿quién va a ayudar a Varillas a ganar ese tercer punto?’ Él ya demostró que tiene el físico para ganar la Copa Davis solo, pero es una mochila que pesa mucho y el resto del equipo va a tener que sacar la cara. (Nicolás) Álvarez entrenando bien y con confianza será la clave”, afirmó Arraya.

A menos de seis meses para el duelo ante Chile, muchas cosas pueden pasar, lo que sí es importante es que todo el equipo peruano llegue con ritmo y jugando su mejor tenis. Varillas, Álvarez, Galdós y compañía deberán buscar su pico de rendimiento para esas fechas y si los juveniles Gonzalo Bueno e Ignacio Buse logran escalar rápido en el circuito, también será dos opciones más para ‘Tupi’ Venero.

Los posibles equipos

Perú Chile Juan Pablo Varillas (119°) Cristian Garín (30°) Nicolás Álvarez (348°) Alejandro Tabilo (95°) Sergio Galdos (156°, dobles) Nicolás Jarry (142°) Conner Huertas del Pino (638°) Marcelo Barrios (147°) Arklon Huertas del Pino (739°) Diego Fernández (844°)