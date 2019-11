Canadá se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Davis, tras derrotar a Italia y a Estados unidos. Sin embargo, sus integrantes y el capitán han sido criticados por la decisión de no disputar el partido de dobles ante los Estados Unidos. Novak Djokovic y Andy Murray son algunos de los que han alzado su voz.

Los canadienses tomaron esta decisión argumentado que tres de sus jugadores estaban sufriendo molestias físicas. Según las bases del torneo, si un equipo no juega, automáticamente el otro gana por doble 6-0. Esto sería muy beneficioso para los estadounidenses, pues los ayudaría a poder clasificar a cuartos como los mejores segundos del torneo (solo pasan los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos. En caso varios países estén empatados en partidos ganados, se verá quien se ha llevado más sets).

Uno de los primeros en salir a criticar fue Djokovic. “Personalmente no me gusta, no debería permitirse. Entiendo que Canadá había ganado ya, quizá estaban lesionados, quizá querían descansar. Pero no es justo que el contrincante se lleve un 6-0 y 6-0. Ahora Estados Unidos va a jugar contra Italia y eso puede marcar una gran diferencia para ver quién es el mejor segundo”, declaró el serbio.

El británico Andy Murray coincidió con el número dos del mundo: “No creo que sea algo positivo. En esta fase, todos los partidos cuentan, no hay ninguno que no sirva para nada. Esto puede tener implicaciones para todos los equipos”.

Estados Unidos necesita ganar a Italia para seguir con aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

►Randy Orton sobre las especulaciones de que se iría a AEW: “Nunca me vi dejando la WWE”

►¡Por el cupo! Selección peruana de vóley ya conoce su fixture en el Preolímpico de Tokio 2020

►WWE Survivor Series 2019: fecha, hora y canal del penúltimo evento del año que contará con los luchadores de Raw, SmackDown y NXT

►¿Se arma una rivalidad? CM Punk le dio un consejo a Seth Rollins en WWE Backstage y este le dijo que era un “cobarde”