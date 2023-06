Sin duda, lo de Gonzalo Bueno es para aplaudir: es el sudamericano sub 19 mejor ubicado en el ranking ATP -le siguen el argentino Luciano Ambroggi (581°), el brasileño Joao Fonseca (654°) y su amigo Ignacio Buse (655°)- y este jueves clasificó a las semifinales del M25 Cattolica, en Italia. Nuestra segunda raqueta se impuso por 2-0 a Julian Ocleppo (6-0 y 6-4) y, como si no fuera suficiente, la otra gran noticia es que en once días ingresará al top 400. A sus 19 años, la está ‘rompiendo’.

Ahora, el camino no fue sencillo para nuestro compatriota. Para llegar a esta instancia, en el camino venció a Carlo Alberto Caniato, con parciales de 6-4 y 6-4 (el partido duró una hora y 33 minutos); posteriormente, derrotó al local Andrea Picchione (614° ATP), con los siguientes resultados: 6-4 y 6-2. De esta manera, Gonzalo Bueno llegó hasta los cuartos de final, donde finalmente se impuso ante Ocleppo.

Un detalle: tomando en cuenta que la próxima semana habrá una actualización del ranking ATP y que Nicolás Álvarez confirmó que no estará -por lesión- en el Challenger 50 de Medellín (Colombia) y que no tiene actividad desde el 22 de noviembre del año pasado, en Temucho (Chile), perderá puntos y bajará posiciones; entonces, Gonzalo Bueno -con 116 puntos- se ubicará como segunda raqueta de nuestro país (la primera es Juan Pablo Varillas, número 60 en el ranking en vivo).

Los próximos desafíos

Luego de este torneo, Gonzalo Bueno se quedará en Europa: no estará en el Challenger 50 de Medellín (Colombia), que arranca el lunes 26 de junio, para quedarse en en el Viejo Continente y así prepararse con todo para el Challenger 75 de Milan (Italia), donde disputará -desde el 3 de julio- el cuadro principal gracias al Direct Acceptance (Aceptación Directa por su ubicación en el ranking ITF). Sin duda, su objetivo es llegar en buen ritmo para la Copa Davis ante Noruega, que se jugará el 16 y 17 de setiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR